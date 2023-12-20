Apple放棄上訴　英國將對蘋果展開全面反壟斷調查　明年1月開始

據國際時報報道，蘋果公司已決定放棄對英國法院的上訴，該裁決恢復了對該公司移動瀏覽器和雲遊戲市場主導地位的全面反壟斷調查。這意味着該調查將於明年1月開始。



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在11月底，倫敦上訴法院推翻了此前一項暫停該調查的判決，並鞏固了英國競爭和市場管理局(CMA) 的權力。在調查重新開始之前，為期21天的寬限期為蘋果提供了充分的回應窗口。

CMA將重新審查蘋果在移動瀏覽器市場的影響力以及其在App Store上的雲遊戲政策。2022年11月，CMA 對蘋果和Google（谷歌）在雲遊戲和移動瀏覽器方面的限制展開調查時暗示這兩家公司正在阻礙創新，並增加網絡開發商、雲遊戲服務提供商和瀏覽器供應商的成本。

蘋果公司本可以向上訴法院提出上訴，但最終選擇放棄。上訴法院最新判決澄清，CMA的行為符合法律規定，並駁回了蘋果關於時限的論點。法院強調了CMA在促進競爭和保護消費者利益方面的重要作用，並指出限制這些權力可能會產生「嚴重後果」。此次調查是CMA更廣泛地審查蘋果和谷歌等科技巨頭在移動生態系統中權力的一部分，重點關注移動設備的操作系統、應用商店和網絡瀏覽器。

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