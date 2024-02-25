遇上好聽歌曲但忘了歌名？Android用家只要這樣做便能聽聲辨曲

上個月中 Google 正式發布了最新的 Pixel 8 系列手機，而 Android 14 作業系統也同步登場，帶來許多使用者體驗方面的改善，其中之一就是「聽聲辨曲」。



以往要辨識歌曲，需透過手機上的 Google 語音助理進行被動式搜尋，新的聽聲辨曲則採取主動式偵測，會自動辨識附近的歌曲，並與裝置上的歌曲資料庫進行比對，依 Google 的說法，系統不會在辨識的過程中將音訊或背景通話上傳，藉此保護用戶隱私。

+ 3

步驟 1：手機升級至 Android 14 之後，進入手機螢幕鎖定畫面設定，點選「聽聲辨曲」。

步驟 2. 開啟「辨識附近正在播放的歌曲」開關，等待歌曲資料庫下載完成。

步驟 3：若擔心歌曲資料庫不足，也可開啟「顯示搜尋按鈕」的開關，便能透過網路進行辨識。

步驟 4：完成設定後，只要使用者附近有歌曲播放，手機鎖定畫面上就會出現一個小圖示。

步驟 5：按一下即可比對裝置內的資料庫並顯示辨識出的歌曲名稱，此時再點擊該歌曲。

步驟 6：則可進入聽聲辨曲歷史紀錄，可點擊愛心收藏，或進一步在 YouTube或 Spotify 搜尋。

延伸閱讀：Android 15開發者預覽版釋出 動態效能框架省資源 隱私保護更強

+ 8

【本文獲「T客邦」授權轉載。】