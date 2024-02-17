Android轉投iPhone陣營後　發現沒這功能超級不方便：有解法嗎？

由於安卓（Android）系統與蘋果iOS系統有許多不同之處，當安卓用戶換了iPhone後，總是會有些不習慣，近期就有一名網友表示，自己雖然在換系統上並沒有感到非常不適應，但在換iPhone後遇到最大的困難就是「返回鍵」，因為自己習慣用右手單手操作手機，而iPhone的返回鍵總是在螢幕左上角，讓他煩惱直呼「這真的是最有感的不便了！」



一名網友近日在PTT上以「安卓跳蘋果 返回上一頁到底怎麼按？」為題發文，表示過去用了五年三星手機的自己，在近期下定決心換了iPhone 15 Pro Max，「老實說對我們這種世代的人而言，換系統的大部分適應問題真的沒有想像中的大，操作上基本上沒有遇到太多瓶頸」，但有個問題讓他很煩惱，就是沒辦法在單手滑手機時，按到iPhone左上角的返回鍵，「這個返回永遠都位在左上方，這對我右撇單手拿手機時，根本是超遙遠的距離，根本沒辦法用位於右下角的右手拇指去按到左上角的返回鍵！」

+ 8

另外原PO也表示，「之前用的三星可是有真正的單手模式耶，大小方向都可以隨意拉，螢幕想擺在右下還是左下都可以，縮放大小也可以自己調」，而i15 Pro Max雖然也有單手模式，但並沒有縮短螢幕的左右寬幅，讓原PO直呼「我的右手大拇指還是按不到啊，因為手機實在太寬了，我更需要的是左右寬幅的調整啊！」因此忍不住詢問，「請問大家有解法嗎？這一點真的是安卓陣營跳過來之後最有感的不便了」。

貼文曝光後，吸引許多網友討論，「Android無腦邊緣返回真的好用」、「我遇到相同問題，單手操作困難」、「安卓就好在這兒，可以依需求自訂介面」、「有時可以右滑，有時要用按的，按鍵位置還不固定」、「無解，建議換機」、「我以前就是因為返回鍵不用蘋果」、「要嘛適應它，不然就換回安卓」、「習慣三星的one hand operation後真的回不去 所以之前14pro用半年就賣了」。

延伸閱讀：如果手機品牌僅剩三家你認為誰能競爭到最後？有自研OS最具優勢

+ 17

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：安卓手機換蘋果，他喊「iPhone 1缺點」超級不方便！一票苦主認同：用半年就賣了】