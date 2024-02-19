Android 15開發者預覽版釋出 動態效能框架省資源 隱私保護更強
撰文：中關村在線
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Google近日發布了Android 15的開發者預覽版，此次更新在功耗管理和隱私方面進行了改進。Google計劃在春季初推出公開測試版。
據了解，Android 15的開發者預覽版與動態性能框架有關，該框架有助於管理功耗密集型應用程序與手機電源系統的交互方式。這些調整旨在幫助設備更好地響應對其GPU、CPU和散熱系統的需求，並幫助具有長時間運行後台任務的應用程序以高能效運行。
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在隱私方面，新系統在設置中的「隱私和安全」部分下添加了一個名為「廣告」的新菜單，用戶可以在其中查看哪些應用程序正在跟蹤手機上的活動，從而顯示廣告。
值得注意的是，Android 15還能夠執行部分屏幕錄製功能，允許用戶僅錄製應用程序的內容，而不是整個屏幕。此外，Google開始為第三方應用程序進行更好的相機優化，在弱光環境下拍攝的圖像將被實時處理，並提供明亮的預覽。這不僅改善了用戶對照片質量的滿意度，同時也為第三方應用提供了便利。
Google Android 15的開發者預覽版發布後，將會有更多的第三方應用程序從中受益。隨着新版系統的不斷髮展和完善，我們可以期待更多創新和優化功能的加入。
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