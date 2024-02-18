這幾個功能Android遠遠強於iOS　Apple繼續擺爛不進則退會遭淘汰

蘋果手機在中國，乃至全世界的銷量都名列前茅，這其中iOS系統功不可沒。想用iOS操作系統，就必須買蘋果手機。我們不得不承認iOS系統獲得了巨大的成功，不過近兩年來我們國產廠商在系統上的進步也非常明顯，iOS很多現在才有的功能，我們已經搶先蘋果發布很長一段時間了，這也意味着iOS不再是不可戰勝的對手。



今天咱們就來盤點一下，在系統上Android領先iOS的小功能，看完不再迷信iOS。

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1、2024年不能沒有生成式AI

2024年已經是AI的時代了，它可以大幅提升我們日常的工作效率和使用體驗。目前我們國內的廠商包括vivo、OPPO都已經發布的自己的AI大模型，並且已經實裝到系統當中。其中vivo的藍心小V能夠高效實現符合直覺的人機交互和訊息表達。它深入融合手機終端，具備「超能語義搜索、超能問答、超能寫作、超能創圖和超感智慧交互」等五大能力。

藍心小V還是你的貼心聊天搭子，它可以回答你的感情問題，幫你出謀劃策，完成你懶的完成的事情，回答一些無厘頭的要求，甚至還能幫你寫工作總結、日報周報，似乎沒有什麼能難倒它。

OPPO旗下的小布實現行業首個端側70億參數模型應用。在端雲協同架構支持下，Find X7系列首推端側70億參數大語言模型及生成式視覺模型，全新的小布擁有超過100多種能力。

你可以在手機上創建文檔並存入隨身工作台，隨後在電腦上繼續編輯，並支持在線編輯和實時同步更新至手機端。另外，ColorOS 14還新增了「文件隨心開」功能，使用戶無需安裝第三方應用就能直接在手機上預覽多種專業格式的設計、繪圖和思維導圖文件，極大地便利了跨平台文件處理的需求。要知道，iOS給Android傳個文件的步驟可費勁多了。

Find X7系列還能根據AI的能力，智能消除照片中不想要的部分。AndesGPT支持超120類主體識別與分割，實現髮絲級精度和多主體分離，大幅拓寬了生成式視覺模型的應用範圍與實用性，日常生活中拍照再也不怕路人亂入鏡了。

2、功能點Android更貼心

Android系統的可玩性要比iOS高很多。例如OriginOS 3可以隨意改變桌面文件夾的大小顏色、各種豐富的原子小組件，MIUI的超級壁紙等功能等功能，iOS是享受不到的，甚至就連Android都已經玩爛了的息屏顯示，iOS也只是去年九月才支持。

例如，ColorOS中，新增了自動打碼功能，比如我想把自己的聊天記錄分享給他人時，系統會對識別到的頭像、名字進行打碼處理，並且支持長截圖，使用非常方便。

智能會議助手還支持一鍵導入會議日程，比如當我們在釘釘或者飛書上收到會議通知時，打開日曆後，側滑側邊菜單欄就能把會議日期同步到手機日曆上，這樣就能對會議排期進行統一管理，不用擔心有所遺漏。

再來看vivo，OriginOS 3提供7個專注場景，用戶可以根據不同的場景設定不同程度的專注狀態。比如當我們工作時開啟工作模式，這時手機依舊具有正常收發訊息、撥打電話的功能，但會屏蔽其他應用的推送，以幫助用戶更專注於工作不被軟件推送打擾。

在小窗應用上，OriginOS 3重構了多任務體系。在等待遊戲更新的過程中，將遊戲以小窗的形式掛在桌面，不僅可以不打斷下載進程，還能隨時觀察遊戲下載進度。當我們看視頻時，來了一條訊息需要處理，便可將正在觀看的視頻以小窗的形式掛在桌面，不會影響追劇進程。

Android廠商的系統，更多的是以用戶為核心，每年都在不斷推出利好用戶的小功能，只有你想不到的，沒有Android實現不了的，iOS在這方面確實是要稍遜一籌。

3、交互體驗Android更舒服

最後我們來聊聊交互體驗，交互體驗雖然沒有前兩部分那麼直觀，但是在日常使用中確實不可或缺。OriginOS 4的熄屏樣式也有更新，三款樣式風格迥異，用戶可以自定義字體大小、粗細和顏色，凸顯個性的同時，閲讀觀感也有很大提升。在多應用切換時，會對背景進行模糊；當你觀看視頻時，同時下拉控制中心，系統也會對視頻界面進行模糊處理，顯著提升了視覺體驗。

ColorOS 14從視覺、觸覺入手，利用簡約和抽象的設計帶給用戶更明確的使用體驗。ColorOS 14洞察了用戶按偏、按不到的痛點，將操作區域增大，從小細節鋪實體驗。ColorOS 14系統也對色彩、動效、音效三方面進行打磨。其中，色彩作為重要內容和操作交互的視覺提示，能跟隨設備狀態和用戶操作的變化，產生互動反應。

一台手機的系統好不好用，直接影響整體的使用體驗，系統是手機的靈魂，二交互體驗在無形中帶給用戶更舒服的使用過程，這方面Android比iOS研究的要更透徹。可能放在今年前，還有人強調iOS的領先和不可代替性，但是現在來看，隨着國產廠商的深度調優，Android陣營已經全面崛起，iOS需要更加吸引人的功能保持低位。這也是為什麼iOS近年來跟進息屏提醒等功能的原因，我們也希望看到在Android的衝擊下，能激發出更好的iOS。

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