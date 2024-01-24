ROG 8 Pro遊戲手機成Android跑分天花板　握持手感佳還防塵防水

在各大廠商紛紛發布了自己的年度旗艦新機後，知名電競品牌ROG也發布了自家的遊戲手機產品：ROG 8 Pro遊戲手機。作為一款專注遊戲體驗的手機產品，ROG遊戲手機的關注度並不高，但是這並不影響這款產品有著相當不錯的產品力，今天我們就來快速上手評測一下。



首先，作為一款遊戲手機，ROG 8 Pro的外觀設計同時兼顧了低調與個性化需求。其背蓋採用了AG磨砂玻璃，結合曜石黑的配色顯得相當低調。 ROG 8 Pro的邊框為直角設計，機身背面和正面與邊框銜接的部分採用了微曲設計，從而削弱機身厚度帶來的握持手感問題。

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在輕量化方面，ROG 8 Pro得益於全新的機身設計與屏幕技術升級，其機身厚度得到了進一步降低，同時握持手感也有所提升。此外，ROG 8 Pro還支持IP68級別防塵防水，這在遊戲手機中相當少見。

ROG 8 Pro本次的一大設計亮點便是其機身背部搭載的AniMe Vision光顯矩陣屏，這一設計之前被應用在ROG筆記本幻系列之上。AniMe Vision光顯矩陣屏341個可編程LED燈珠組成，不僅有數十種預設動畫，還支持自定義，同時也可以在不使用時完全隱形，十分有趣。

ROG 8 Pro的屏幕為165Hz高刷新率的三星E6 AMOLED柔性屏，這塊屏幕的屏佔比提升至94%，支持LTPO自適應刷新率調節，能夠動態調整刷新率以節省功耗。 屏幕亮度方面，ROG 8 Pro的屏幕全局亮度可以高達1600尼特，峰值亮度可以達到2500尼特，這讓用戶即使在室外等強光場景下也能夠看清屏幕顯示的內容。

和前代機型一樣，ROG 8 Pro也配備了觸控肩鍵功能，官方稱之為AirTrigger肩鍵，用戶可以在遊戲精靈中設置該肩鍵，在遊戲中實現更多操控可能。同時搭載由高端X軸線性振動馬達組成的X-觸覺震感系統，也可以實現更為清晰的反饋效果。

大家最關注的性能配置方面，ROG 8 Pro搭載了大家的新任老朋友：驍龍8 Gen3，存儲組合為LPDDR5X運存+UFS 4.0存儲，散熱系統為矩陣式液冷散熱架構8.0，本次我們測試的是24GB+1TB的版本。

廢話不多說，直接上實測。首先是在標準室温環境下，手機設置為X模型（高性能模式），實測安兔兔V10版本跑分為2173636，表現符合頂級性能旗艦的標準。

分別反應CPU和GPU性能的專業測試中，GeekBench 6.2跑分測試，ROG 8 Pro分別取得了單核2024分，多核6990分的高分。

3DMark Wild Life EXTREME測試的3DMark Solar bay光追項目中，ROG 8 Pro得分為8654；3DMark Wild Life EXTREME項目中，ROG 8 Pro得分為5205，很強但是看上去也很正常。

如果是普通的性能手機，我們測到這裏可能就已經結束了，但是這是ROG的手機，在性能方面還是要搞一些花活的。

經過研究我們發現，在X性能模式之上，ROG 8 Pro還隱藏了一個高級性能模式，在該模式下用戶可以針對應用自定義性能選項，因此在該模式下，我們也可以開啟ROG 8 Pro的極致性能模式。

在開啟高級性能模式lv3檔位+旁路供電+散熱背夾的情況下，ROG 8 Pro的安兔兔跑分高達2224700。GeekBench 6.2得分為單核2304，多核7271；3DMark Solar bay光追項目中，得分為8979。這一性能表現可以說完全超越了市售的驍龍8 Gen3量產機型。

在如此強勁的性能表現下，遊戲測試對於ROG 8 Pro來說都可以稱得上輕鬆。在經典的《原神》璃月港跑圖測試中，畫面設置為極高畫質+60幀，實測ROG 8 Pro 15分鐘平均幀率為60.9幀，可以帶來穩定的滿幀遊戲體驗。

在經過15分鐘的跑圖之後，我們也測試了一下ROG 8 Pro的温度表現。經過實測，機身後蓋最高温度為45.3攝氏度，表現正常。

影像方面，ROG 8 Pro雖然是一款注重性能的遊戲手機，但是其影像配置也不差。ROG 8 Pro的後置主攝是5000萬像素的索尼IMX890傳感器，支持雲台防抖；後置長焦鏡頭是3200萬像素傳感器，支持3X光學變焦以及5X無損變焦；另外ROG 8 Pro的超廣角鏡頭還應用了1300萬像素的自由曲面鏡頭。

續航方面，ROG 8 Pro搭載5500mAh大容量電池支持65W HyperCharge有線快充和15W無線充電滿足玩家們更多場景下的使用需求。

總結

整體而言，ROG 8 Pro是一款性能強勁的遊戲手機，相比常見的性能手機，ROG 8 Pro為用戶提供了更多的可玩性。同時ROG 8 Pro在機身整體的設計上也更加接近一台可以日常使用的旗艦手機，因此我們可以認為ROG 8 Pro在遊戲與日常應用之間找到了一種平衡。

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