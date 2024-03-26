被流浪貓一見傾心　每天準時在門外守候　暖男抵不住熱情這樣回應

自古套路的人心。



美國德州的冬天很冷，網友@Sean Conroy 擔心流浪貓無法過冬，便在家門廊設立了小貓咪庇護所，經常會給流浪貓們提供吃喝。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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流浪貓的戒備心重，一般吃完東西後就會離開，但有一隻貓特別奇怪。牠每天都會準時來吃飯，但吃完並不走，而是站在後門等着網友。

網友很奇怪，試探性的接近貓咪，牠沒有抗拒，反而友好地跟他互動，這讓他十分驚喜。

就這樣，一人一貓彷彿達成了某種約定一般，小貓按時吃完飯然後來堵門，網友過去跟貓玩。

經過幾周的相處，網友越來越喜歡牠，決定將貓貓收養。他給小貓取名「Violet」。

現在的Violet再也不用堵門來獲得關注啦，成為一隻家貓後，牠無時無刻被愛包圍~

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【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】