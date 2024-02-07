發現家中貓咪被世界第二毒蛇纏繞　身為貓奴的她這樣做救出愛寵

澳洲的一名鏟屎官@Rebecca Daynes 養了一隻Mabel的貓，小貓如今已經是老年期，年紀非常大，還患有腦瘤，身體瘦弱。



不知道貓貓何時會回到喵星，Rebecca非常珍惜和貓咪相處的時間，感覺牠在的每一天就像是賺來的。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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今年1月底，Rebecca發現自家貓咪有異狀，牠的脖子上竟然纏繞著一條毒蛇，本地人都認識這種蛇，牠是東部棕蛇，被譽為世界第二毒陸蛇。

眼看著貓咪被蛇纏繞無法脱困，Rebecca又急又怕，但一想到自己心愛的寶貝被欺負，又勇氣叢生，她直接找來了一個鉗子，冒著被蛇咬的風險，將蛇給鉗了下來。

好在一切都很順利，貓咪看起來沒什麼異狀，而蛇身上滿是貓的咬痕，牠灰溜溜的從花園逃跑了。

後來，貓咪又進行了仔細的檢查，也沒有中毒，真是萬幸。

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