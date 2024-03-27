社恐貓迷上維修工人 細心觀察工作還親上去 主人：你收斂點
撰文：貓與愛的世界
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前不久，網友@Hana Channel 家裏的廚房水龍頭老化了，便聯繫了一位水管工來更換。
網友的小貓哈娜對家裏來訪的這位陌生人十分警惕，人進門的時候，牠直接就逃跑了躲在了桌子底下。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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網友還笑話牠是一隻社恐小貓。但令人沒想到的是：哈娜的社恐只持續了幾分鐘。
牠開始好奇地去看水管工工作。
哈娜：「你幹啥呢？」在旁邊監督了很久。
然後…等工人更換完水龍頭之後，這貨竟然直接湊了上去。還一下衝進了人家的懷裏。
這給網友搞得相當尷尬：「你倒是收斂點啊！」
哈娜：「你懂什麼？我在感謝他！」
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