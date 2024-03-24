因家裏情況不能再收養流浪貓 他這樣做助貓咪過冬 後繼更暖心
撰文：貓與愛的世界
出版：更新：
冬天的時候，加利福尼亞州舊金山居民們迎接寒冷的多雨天氣，大多數人都蝸居在家裏避難。
但網友@DOMINO.GARDENCAT 無時無刻不擔心家附近的流浪貓Domino的情況。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
+11
Domino是一隻野性很強的貓，網友次次誘捕失敗。
再加上網友家裏養了7隻寵物，5貓2狗，也確實沒有更多的精力再去收容牠，可他有擔心Domino扛不過多雨的寒冬，便決定發揮自己的動手能力。
於是，網友在院子裏打造了一款儘可能舒適的單層貓窩，還在裏面放入了攝像頭和加熱墊。
這款貓窩受到了Domino的歡迎，牠幾乎每天都會過來睡。
儘管Domino是一隻高冷的小貓，卻非常的在乎同伴，牠還會邀請朋友來避寒。
也許是這裏有一個溫暖小屋的事情在貓圈傳開了，很快就有更多的小貓來貓窩裏取暖。
擔心牠們不夠住，網友又建造了一款雙層貓窩可以住下更多的小貓。
這些小貓在網友的照顧下成功的在寒冬活了下來。
但網友並沒有停止對牠們的照顧，他給貓貓做了絕育，還幫牠們植入了晶片，貼上了他的聯繫方式，給貓貓們找領養。
網友說：「給流浪貓提供庇護並不能改變世界，但對於一隻貓來說，牠們的世界將會改變。」
延伸閲讀：帶貓咪去看醫生卻遭姑娘叫錯名字 貓奴執著要澄清 貓咪真名是？
+6
出差10天回家 虎斑貓化身黏人「暖包」 緊貼胸口：不准再離開我養生貓食飯超講究 一啖肉一啖XX！網民驚呆：這貓肌肉好結實純真貓咪最愛毛毯 每天都要拖著走 主人為牠準備了一個特大驚喜撿到流浪貓擔心與家中貓咪夾不來 沒想到會變這樣：奶橘天下無敵貓咪想陪小主人上學 偷偷溜進這地方卻被秒發現 喵：別管我！每年都給小貓拍照 不知不覺快10年了 這特殊分身術月曆網民喜歡
【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】