無毛貓肚痾是肚子裏有蟲子嗎？留意便便情況　遇這種便便應速求醫

貓咪拉稀是很普遍的事情，會使貓咪拉稀的原因也很多，這種情況就需要家長多多觀察下貓咪身體上的異常，比如有可能就是因為貓咪肚子裏有蟲子，才會導致貓咪拉稀的出現，那我們該怎麼判斷呢？



一般三個月以上的貓咪，正常的情況可以打蟲一次了，但如果貓咪處於拉稀的情況，原則上應該優先解決貓咪的拉稀問題後，才可以服用驅蟲藥。如果確定拉稀是因為寄生蟲引起的，可以進行打蟲。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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如果貓咪精神和食慾正常，一般問題不大，可能是消化系統問題，也可能是因為換糧、更換環境、驅蟲、打疫苗等應激反應造成的拉稀。這種情況我們可以先吃益生菌調理。

當然，有些拉稀的情況，單單吃益生菌是無法調理的，例如寄生蟲、腸炎造成的拉稀。如何看貓咪是否有沒有蟲子，觀察便便，是否有血絲，貓咪樣子消瘦嗎，便便是否有白色的不明物體。

如果不了解情況，可以帶貓咪到寵物醫院便檢，看看有蟲子。確定貓咪有體內寄生蟲的時候，根據獸醫的指導，服用驅蟲藥，記得一定要按照劑量服用，切勿隨意增加用量。

對於不是寄生蟲的問題，我們在吃益生菌的之後，可以先觀察幾天，看看貓咪大便是不是有緩解，如果漸漸的在好轉就可以繼續服用下去，如果沒有起色或者越來越嚴重了，就需要帶貓咪到寵物醫院進行治療。

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