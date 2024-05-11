天竺鼠怎麼養？生性溫順又膽小但會抓人　這種維他命要替牠們補充

天竺鼠怎麼養？天竺鼠（荷蘭豬）喜歡群居生活，野生的天竺鼠一般棲息在草地、沼澤、茂盛的樹林附近。居住在洞穴中。



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牠們在食物上沒特殊要求，主要以植物性食物為主，最喜歡吃雜草，同時一些蔬菜、水果和專用糧食都可以給天竺鼠吃，但需要注意的是，含水量多的蔬菜、水果，不能多吃，第一個會有很大味道、二來容易引起腹泄。

另外，像葱、蒜這類異味比較大的刺激性食物，不能喂。還有十字花科類的食物和含有澱粉的食物也不能餵食。 變質的食物不能給牠們吃。同時因為天竺鼠生理特徵，不能自行合成維他命C，所以需要通過食補來補充維他命C 。比如：含有維他命C的專業飼料，含維他命C豐富的蔬菜、水果，和一些寵物類專用的營養液。

天竺鼠生性溫順，膽子很小，但有抓人的習慣。同時牠和人一樣喜歡在乾燥、清潔的環境生活。牠們的嗅覺和聽覺都很發達，對噪音、氣溫突變等各種刺激有極高的反應。所以在空氣質量差和比較陰冷的時節要預防天竺鼠發生肺炎。

現在人工飼養天竺鼠的也人也較多，平時飼養場地一定要保持清潔，注意衛生。餵食用的餐具也要定期消毒。而且活動面積要比其牠寵物要稍大。特別是養殖數量比較多的，更要提供寬敞的場地。

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