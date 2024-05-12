畫眉鳥為什麼不叫？除生病外還可能是驚嚇過度　原因或許就在這裏

我們都知道畫眉鳥叫聲宛轉悠揚，非常好聽，很多鳥類愛好者都會選擇飼養畫眉鳥。清晨在畫眉鳥清脆悦耳的叫聲中起牀，一天的心情都會變得非常好。最近有家長諮詢畫眉鳥不叫的原因有哪些？畫眉鳥為什麼不叫？



畫眉鳥為什麼不叫？不喜歡環境、如果畫眉鳥是剛剛入手的，那麼畫眉鳥因為剛剛失去翱翔天空的自由，所以會變得很沉默，變得不喜歡鳴叫也是自然的，而且城市的喧囂對於畫眉鳥也是非常陌生！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

如果是這樣的話，大家可以給畫眉鳥創造一些大自然的環境，比如放在樹木較多的環境中，或者在家裏面陽台多種植一些花草！讓畫眉鳥喜歡上生存環境，那麼自然而然就會鳴叫了！

+ 8

和你不熟：如果自家的畫眉鳥沒有養幾天，那麼畫眉鳥因為對你的陌生，會出現不鳴叫的情況！通常如果是這個原因，大家可以多多帶着牠們出去遛噠，並且用蟲子進行餵食，讓牠們熟悉自己，這樣久而久之畫眉鳥就能夠恢復正常了！

驚嚇過度：畫眉鳥雖然天性喜歡鳴叫，但是如果畫眉鳥受到什麼驚嚇的話，那麼畫眉鳥就會出現不鳴叫的情況，通常一些較大的聲音以及一些其他寵物的威脅都會讓畫眉鳥受驚！所以讓畫眉鳥的居住區域遠離巨大噪音以及其他寵物威脅是非常重要的！

畫眉鳥生病：如果畫眉鳥沒有受到什麼刺激就突然不叫了，大家可以看看是不是牠們生病了，伴隨着失鳴，畫眉鳥還會出現松毛的情況，嚴重一些的還有拒食等等情況發生！通常這個時候大家要及時的給畫眉鳥進行治療，防治病情進一步擴大！

突發性失鳴：如果畫眉鳥的咽喉發炎，會讓牠們失去鳴叫的能力！此外咽喉部的受傷，肌肉拉傷都會引發畫眉鳥失鳴！在我們平常飼養畫眉鳥的時候，要儘量避免畫眉鳥經歷暴冷暴熱，温度的起伏過大會讓畫眉鳥的喉管不適應從而失鳴！

在我們日常餵養畫眉鳥的過程中，大家儘量避開這些導致畫眉鳥不叫的情況哦。

延伸閱讀：人類的感冒會傳染給龍貓嗎？機率不大但仍要注意這些衛生事項

+ 11

【本文獲「波奇網」授權轉載，微信公眾號：boqiiwang】