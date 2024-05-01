養蜘蛛要注意哪些問題？溫度、濕度、通風很重要　遇這情況要留神

相較於野生個體，很多人工飼養的寵物其身體素質就要差很多，所以一些看似微不足道的疏漏就有可能對它們的健康造成影響。



要養好蜘蛛同樣要多留意那些看似不重要的基本事項。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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溫度：最好控制在25-30之間，晝夜溫差不要太大，夏季注意降溫防暑，冬季注意增溫保暖，保證幼蜘蛛健康生活.

濕度：適度應該保持在65左右，濕度小容易使幼蜘蛛脫水，最後消瘦而死亡。如果濕度過大，幼蜘蛛容易患水腫死亡。如果濕度太大，幼蜘蛛又容易患水腫，斑黴病。

通風：良好的通風環境能使幼蜘蛛身體強壯，減少疾病，安全通過各次蛻皮。空氣污染，潮濕，悶熱是幼蜘蛛死亡的主要原因。

食物：蜘蛛的飼養以投放小動物為主，如黃粉蟲，小蚯蚓等，有條件的還可以用人工配合飼料。

光照：首先光照要充足，在條件具備的情況下，可拿去外面見光。(蜘蛛不喜歡光，所以見光時要有避日處，保證蜘蛛安全)，平時窗戶要經常打開，但避免陽光直射。

蛻皮是比較重要的一個階段，所以很多事情都要注意。蜘蛛的蛻皮是在位於腦的神經節和腹神經節中分泌細胞分泌激素的控制下進行的。一般有徵兆，一是在活動上，蜘蛛蛻皮前活動減少，並尋找一個安靜的地方，不吃不動，進入半休眠狀態，其他代謝活動均處於微弱狀態；二是體形上，腹部明顯增大，皮膚粗糙，體節清晰，似有裂紋。

蜘蛛蛻皮與外界的條件有直接關係：蜘蛛的正常蛻皮溫度在25-35之間，高於35會造成蜘蛛蛻皮後脫水死亡；溫度低於25，造成蜘蛛蛻皮時間延長或停止。控制晝夜溫差不過5。濕度應為60-80；土壤中所含水分在15左右濕度過大，會滋生有害病原微生物，對蛻皮後的蜘蛛感染，濕度過小，蜘蛛蛻皮困難，難以完成蛻皮的全過程，嚴重時會死亡。

對於正在蛻皮的蜘蛛，由於噪音的干擾，會使蜘蛛蛻皮停止，嚴重時造成死亡；對於正在蛻皮的蜘蛛，由於噪音的干擾，會使蜘蛛盲目亂爬，碰到硬物擦傷外骨骼，造成機體不全，影響以後的運動等。蜘蛛蛻皮後因外骨骼尚未發育好，比較脆弱，應該等恢復後再餵食。

對於孵化期的蜘蛛在飼餵食物時，儘量做到輕慢穩，使雌蜘蛛不受到驚嚇為原哲，感到有安全感。同時在餵食時，不要距離卵囊太近，不然雌蜘蛛就會感到不安全，甚至會拖着卵囊到處跑。

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