龍貓昏倒的因素有哪些？除要留意溫度是否中暑外　這點常常被忽略

致使龍貓昏迷的因素通常為夏天天氣炎熱而導致中暑或者是因低血糖而導致的昏迷。有些人對於低血糖可能不以為然，不過要知道的是低血糖到了一定的程度繼續惡化，對於龍貓的生命也是有着直接的威脅的，所以我們不要忽視了這一問題。



任何哺乳動物，包括人都有可能患上低血糖，有些是先天體質上的，有些則是長期飢餓產生的。而先天體質的低血糖患者，就不同了。有的先天是由於遺傳，有的則是因為嬰兒期沒有打好身體基礎。先天體質的低血糖患者，也不是時刻都低血糖，平時是完全正常的，只是低血糖患者在產生飢餓感後，比一般人更容易出現下列症狀：乏力、四肢麻木、情緒不安、面色蒼白，頭暈、心慌、胸悶，嚴重時則會出現抽搐、驚厥、不省人事、昏迷，甚至大小便失禁等。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

一般現在的寵物都不怎麼會出現長期捱餓的情況，所以先天低血糖的情況可能更大一些。

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怎麼判斷是何種因素導致的昏倒？

1. 先看一下室溫，一般情況下室溫的溫度不大於26度的話，龍貓中暑的可能性不大。

2. 測量一下龍貓的體溫，如果它的體溫低於常規體溫，那麼低血糖的可能性比較大。

如何處理低血糖龍貓？

1. 補充能量——可以給龍貓餵食一些葡萄糖來補充一些能量。

2. 若已昏迷，體溫開始降低，需要提供熱源使體溫上升。家裏操作，可以直接用一個模仿龍貓正常體溫略高一點的熱水袋（溫度38－40℃）讓龍貓躺在上面。

症狀緩解後，以後就要控制好血糖，不建議餵食過多的葡萄乾。雖然那樣可以補充糖分能量，不過對於龍貓的腸胃會造成很大負擔。建議每天給5毫升左右葡萄糖水飲用來控制血糖問題，葡萄糖水轉化成能量比葡萄乾要快得多，對緩解血糖問題也更方便。

當然平時控制好飲食，不要長時間不餵食，或是有一頓沒一頓的話，一般不會出現什麼問題。平時餵食的食物也要注意，否則也有可能使得龍貓出現軟便的問題。

軟便並不「要求」吃提摩西（Timothy-grass），如果飼主願意給高纖維類的食物來幫助便便成型，可以給提摩西，但主食還是應該給苜蓿草，最好給草梗，免得龍貓缺營養。未成年龍貓本身在長身體階段，更需要大量營養，只給提摩西會比成年龍貓更明顯的造成營養缺乏，對於這一點要注意。

而另一方面，蘋果在軟便時食用，對有的病例有輔助療效，但對有的病例反而無用甚至可能使問題更嚴重，不具備通用性，所以不是很提倡餵食蘋果來解決軟便的問題。

所以控制好飲食，夏季的話在注意下室內的溫度，避免溫度過高，使得龍貓中暑，一般就能較好地改善昏倒這一問題。

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