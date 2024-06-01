狗狗最討厭哪些東西？味道濃烈東西要留意　薄荷汪星人難以接受

家裏養狗狗的家長都大概知道狗狗喜歡吃哪些東西，喜歡玩哪些東西，這個家長們在飼養的過程中，逐漸都能發現了解到。



但是有多少家長是真正知道狗狗討厭哪些東西的呢？►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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首先就是刺激性的食物，生活中很多主人喜歡給柴犬吃各種各樣的食物，不過有一些食物我們人吃起來感覺味道很不錯，可是對柴犬來說就不行了，像是很多人都特別喜歡吃的，比如說榴蓮，這種臭臭的味道狗狗就是無法忍受的，再有就是橘子橙子之類的水果，吃起來酸酸甜甜的，可是柴犬聞這種水果會感覺這種味道，特別的刺激，所以他們會非常討厭這種味道。

再者就是味道強烈的調料，像我們生活中有很多味道比較強烈的一些調料，比如大家經常會吃的辣椒粉或者胡椒粉這些東西，雖然說我們人吃着感覺是非常不錯的調味品，可是如果放到柴犬吃的飯菜裏面，那麼柴犬聞到這種氣味就會開始不斷打噴嚏，甚至柴犬會像發瘋了一般，到處的亂跑亂跳，其實這就是柴犬的嗅覺被這種味道給傷到了。

最後就是薄荷的味道，像我們家長們總是喜歡夏天的時候使用薄荷去提神醒腦，尤其是久坐的上班族，上班期間特別容易犯睏，那就有家長們就會使用薄荷類的清涼油或者產品去起到提神的作用。但是這個味道對於人類很喜歡，但是對於狗狗就是比較討厭的了，這種味道也是比較刺鼻，讓狗狗難以接受。

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