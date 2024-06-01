汪星人因1理由 凌晨3時睏到眼睛睜不開仍要起來 網民：是愛呀
撰文：狗與愛的世界
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櫻花國網友@Miena_1_26 養了兩隻拉布拉多，分別是8歲的男生「Chiaki」和6歲的女孩「Miena」。
牠們的感情十分要好，Miena從小就是被狗哥哥帶大的，平時最喜歡的事情就是跟網友一起出門逛街。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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這天，網友要凌晨3點出門，離開家裏前兩隻愛犬立刻就跟着起來，想目送她離開。
但無奈，牠們是在半夜從睡夢中醒來的，所以一時之間還無法回神，呆坐在門口露出了非常想睡的樣子。
從畫面中可以看到，兩隻狗狗的腦袋正處於一片空白，雖然用盡了全力睜開沉重的眼皮，但仍然無法抵擋襲來的睡意，不時的打着瞌睡。
如此可愛的一幕也是被網友捕捉下來，在打完招呼後，立刻就把牠倆送回去補覺了哈哈哈！
雖然兩隻狗狗滿臉睏意，但還是無法阻擋牠們愛主人的心呀～
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