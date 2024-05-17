小狗患皮膚病遭拋棄　被收養後被愛包圍　網民：前後轉變好驚人

不久前，國外一網友在路上發現了一隻滿身都是皮膚病的可憐小狗。



牠由於飽受飢餓與疾病的折磨，虛弱到幾乎站不起來，狀態非常糟糕。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

+ 5

網友為牠取名為「傑夫」，送去了醫院治療。

檢查後發現，牠的毛髮不但因為皮膚病而脱落，更因為還是小狗的時候就遭到了主人的拋棄，十分瘦弱。

然而，在網友的的細心照顧下，傑夫如今有了驚人轉變。

網友通過一些藥物和美味的食物幫牠恢復，還把棒棒糖棍綁在牠的腿上作為支架，幫助牠成功長大並且痊癒。

從在傑夫的近照中可以看到，如今的牠毛髮變得健康蓬鬆，脖子上還掛着可愛蝴蝶結，模樣看起來十分幸福。

許多人也是評論：「第一張照片中的牠看起來好可憐，眼神似乎在求救，但現在看起來很棒！」、「前後轉變好驚人，謝謝你救了傑夫！」

延伸閱讀：家中黑狗竟然全身變白 網友不敢信 飼主揭真相：牠患了這種病

+ 7

【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】