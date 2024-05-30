男子駕車回家途中發現後座出現陌生狗狗　這時才驚覺出了大問題

相信大家或多或少都有認錯車的經驗，美國一名男子日前也在停車場認錯車，更糗的是，他直接把車子開走，直到後座冒出一隻陌生狗狗對著他的披薩流口水，他才意識到自己的錯誤。



據今日美國報導， 53歲的蒙大拿州男子澤佩達 （Vincent Zepeda）在接受採訪時表示，他上錯車的那天，天氣下雨夾雪，他跑到車前，頭頂著披薩盒以免自己被淋濕，在慌忙之中才上錯了車。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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直到他把車子開到前妻家準備停車時，當他回頭竟然發現有一隻白色拉不拉多就坐在後座，眼睛還直勾勾地看著他的披薩。

剛巧澤佩達家裡也有一隻同款拉不拉多叫做熊貓（Panda），第一時間他還以為是熊貓不小心上了車被他戴出門，但那隻狗的表情讓他覺得不太對勁，有點陌生。

接著他發現，他的車鑰匙一直都在口袋裡，也就是說，他開走了別人的車，還綁架了別人的狗。

澤佩達把這件事拍成影片，影片中可以看到二輛車的確一模一樣，差別是其中一輛的車頂有加了一個架子，但那天澤佩達低著頭躲雨，所以沒發現。

事後他把車開回停車場，向正牌車主說明經過，而對方也大方表示沒關係，自己也有過這種經驗。

澤佩達最後在影片中笑著說，「這就是為什麼大家千萬別把車鑰匙留在車上！」

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