為狗狗提高免疫力　注射疫苗外還要留心狗糧　這種維他命要留意

我們人類小的時候會打疫苗來提高對某些疾病的免疫力。寵物狗也需要提高免疫力的，不然隨便的一個小病毒就會影響到狗狗的身體健康，下面波奇網來告訴你如何提高狗狗的免疫力。



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提高免疫力非常重要，比如維他命E不僅是寵物的重要營養，而且是一種非常有效的天然抗氧化劑，能夠使機體的細胞膜免受氧化自由基的損害，維持免疫細胞的完整性，從而提高愛寵的自然免疫力。市面上較大品牌的寵物食品還添加多種微量元素包括鈣、磷、鐵、鋅、錳、硒、碘等，這些對於提高免疫力也是必不可少的，缺乏鈣、磷會造成佝僂病和骨軟化症，硒的缺乏可能影響犬的骨骼和心肌，這些都會慢慢損害愛寵的免疫功能，影響寵物的健康。

狗狗小時候也要打疫苗的，這是提高狗狗對病毒的抵抗能力，還有狂犬疫苗，是防止狗狗患有狂犬病的。此外要經常帶狗狗運動下，讓狗狗有個強壯的身體，自然就提高免疫力了。

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