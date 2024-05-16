汪星人為越獄攪盡腦汁 竟然懂得這樣做 在旁同伴全看傻不敢信
撰文：聯合新聞網
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一隻待在日托中心的白色小狗因為等不及飼主來接牠，在遠方聽到飼主的聲音，竟然自己搬來摺疊梯架好光速越獄，身邊所有狗狗同伴看到這畫面都傻眼，就連狗狗日托中心的工作人員調閱監視器畫面來看都覺得不可思議。
美國一間寵物日托中心小狗寵物俱樂部（PUPS Pet Club）日前發生一件讓工作人員與網友都相當驚訝的一件事情，一隻白色混種狗（米克斯）小狗查理（Charlie）跟同伴們乖乖的待在遊戲區，但好奇心旺盛的查理聽到自家父母的聲音就一直想要「越獄逃走」，竟趁著工作人員不注意的時候翻牆逃跑。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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從日托中心的監視器可以看到，查理為了翻牆逃走，居然自己搬來摺疊梯還把它打開，隨後自己蹦跳上梯子後一躍而出，周邊的狗狗同伴們看到查理神乎其技的越獄方式都傻眼了。其實查理會聽到飼主的聲音是因為剛好到了下課時間，牠的飼主正在辦理領回手續，但查理疑似等不及離開狗狗日托中心才會出此下策逃走，就是為了能早幾分鐘跟飼主見面。
影片在網路上瘋傳吸引超過百萬人觀看，網友留言表示「太扯了，這隻狗狗的智商簡直跟邊牧差不多」、「其他狗狗看到查理的行為都傻眼，想說這狗是怎麼回事」、「這絕對不能讓牠單獨在家，不然牠可能會做出很瘋狂的事情」、「狗狗日托應該更注意內部柵欄是否能更有效隔絕狗狗，不然這種越獄事件只會一而再再而三發生」。
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