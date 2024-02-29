倉鼠驚見「1盒同類被監禁」急得狂打轉　秒破壞膠殼：救你們出來

一隻倉鼠看到桌上有「一堆死去的同伴」被困在塑膠盒裡面，著急地不斷在盒邊打轉，就像是想把同伴救出來一樣，讓飼主整個哭笑不得，因為那個盒子裡面放的只是豆子麻糬而已。



X(原推特)一名網友「@watabieni」家中養了一隻漂亮的銀狐鼠，日前她買了一盒豆子麻糬回家，結果銀狐鼠看到這盒麻糬很是緊張，不斷在周邊打轉，原來是因為豆子麻糬的顏色跟花紋長的跟銀狐鼠幾乎一模一樣，自家愛鼠以為有同伴被困在裡面，因此焦急的原地轉圈圈想要把同伴救出去，讓飼主看了哭笑不得。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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2張爆笑照片吸引超過百萬人朝聖，網友留表示「要不是盒子上面有包裝紙，我還真的會以為是一堆倉鼠被關起來」、「第一眼沒有看出不對勁，可能我眼睛有問題」、「每吃掉一個大福就會有一隻銀狐鼠受到傷害」、「銀狐鼠焦急想救同伴的模樣讓我看到就笑了」。

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