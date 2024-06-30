狗狗愛上你的5個小訣竅　成為家中領導者得信任　抱著不放是大忌

狗狗喜歡的人有很多，不喜歡的也有這麼幾種，小編親眼所見朋友家明明是自己養的狗，卻更聽她老公的話，倆人在一起時更願意給朋友老公玩。



那麼你知道該怎麼讓狗狗喜歡上你嗎？

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1、人群中的領導

這和狗狗的習性有關，和狼一樣，狗狗是群居動物，而每個群體都會有一個領頭者，所以狗狗會觀察身邊的人，找到「頭目」並順從他們。就比方說，為什麼明明是你帶回家養的狗狗，卻更聽你爸媽的話。這就是因為在狗狗看來爸爸媽媽是你的領導者。

2、看得到臉的人

狗狗們聽不懂我們的語言，基本都是從我們的臉部表情來判斷當前狀況。如果你把臉都蒙起來，狗狗看不見，自然也就不願意靠近你了。再加上狗狗是色盲，牠們只能看見黑白灰這樣的顏色，如果你穿的一身黑，又遮住了臉，也就降低了你在狗狗眼中的存在感，這時要是突然伸出一隻手去摸狗狗，牠不被你嚇壞才怪。

3、個性穩重的

就像我們不喜歡毛躁的人一樣，狗狗也不喜歡，牠們還可能會覺的這類人很可怕。所以，做個穩重的主人，牠們會覺得，在你身邊很安心，就會更喜歡你。

4、不做狗狗不喜歡的事

其實大多養狗的人都不知道，很多我們覺得的親近狗狗的事，狗狗們都非常不喜歡，比如說，摸臉，特別是嘴巴到眼睛那部分，擁抱，不是說狗狗討厭擁抱，只是，如果不是狗狗自己主動的來找你抱抱時，就不要抱着他們不放，牠們也會嫌煩。

5、我行我素的

除非狗狗特別喜歡你，否則，不要沒事就不停喊牠們的名字、抱着牠們不放亂揉牠們的毛髮。這會讓狗狗對你產生厭惡感，再也不願意接近你的。

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