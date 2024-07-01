不親近人惡霸貓咪被帶回家後 被原生貓咪感化 最終變成這樣
撰文：貓與愛的世界
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網友@Jen 經常參與動物救援，也在做中途之家幫助一些被救助的貓做社會化訓練，讓牠們更好的被領養融入新家。
前不久，她接受了一隻叫做「格蕾」的小貓。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
這貓非常惡魔，只要人靠近，那絕對把人揍到六親不認。牠還很分裂，怕人又怕孤獨，一到晚上就開始哭。
這給網友整得非常無奈，只能去找玩具、零食來勾搭牠，希望貓貓能夠放下防備。
但零食牠吃，玩具也玩，人…照揍。
點擊圖片放大看，惡貓的改變過程：
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無奈之下，網友又琢磨出一個辦法，開始貓貓幫扶行動，讓家裏救助的一隻乖貓貓「波基」去幫助這隻格蕾改過自新。
沒想到這個辦法真的有用，兩隻小貓很快就成為了好夥伴，格蕾也在波基的幫助下，變友善了！
網友很欣慰，表示當兩隻貓完成社會化訓練後，會給牠們找一個永久之家，一個不會讓着兩隻小貓分開的家~
相信，未來的生活一定很有趣~
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