不親近人惡霸貓咪被帶回家後　被原生貓咪感化　最終變成這樣

網友@Jen 經常參與動物救援，也在做中途之家幫助一些被救助的貓做社會化訓練，讓牠們更好的被領養融入新家。



前不久，她接受了一隻叫做「格蕾」的小貓。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

貓咪被帶回家後，還是很兇惡。（youtube@the dodo）

這貓非常惡魔，只要人靠近，那絕對把人揍到六親不認。牠還很分裂，怕人又怕孤獨，一到晚上就開始哭。

又惡又不肯與人接觸，甚至會出手打人。（youtube@the dodo）

這給網友整得非常無奈，只能去找玩具、零食來勾搭牠，希望貓貓能夠放下防備。

但零食牠吃，玩具也玩，人…照揍。

點擊圖片放大看，惡貓的改變過程：

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無奈之下，網友又琢磨出一個辦法，開始貓貓幫扶行動，讓家裏救助的一隻乖貓貓「波基」去幫助這隻格蕾改過自新。

沒想到這個辦法真的有用，兩隻小貓很快就成為了好夥伴，格蕾也在波基的幫助下，變友善了！

網友很欣慰，表示當兩隻貓完成社會化訓練後，會給牠們找一個永久之家，一個不會讓着兩隻小貓分開的家~

相信，未來的生活一定很有趣~

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【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】