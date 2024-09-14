提防狗狗咬人　主人與路人都要注意　專家教你這幾招可避免被狗咬

一些人怕狗，很大程度上都是怕被狗咬，或者被狗咬過，產生了懼怕感。其實狗咬人都是有原因的，只要自己做好必要的心理和行為上的準備，都可以防止被狗咬。



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犬主需要注意的是：►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

1、外出時，請用犬帶繫著您的愛犬。犬帶分為好多種， 大型犬最好用「脖套」，小型犬最好用「背背佳」。這既可以防止愛犬嚇到人，也可以防止牠被車撞到。萬一狗失控咬人，也好控制。

2、按時給愛犬打防疫針，打針請去正規的寵物醫院。這不光是對您也是對別人負責。進口疫苗價格偏高，但保護率高，常用的有美國富道、法國維克、英國高升、英特威；國產疫苗的價格適中，如百司特等。

3、採用口罩或嘴套，可直接避免愛犬咬人，但要注意嘴套的材質，不要選用太硬的皮質，以免小狗不舒服。

4、如果您的愛犬正處於發情期或哺乳期，牠的情緒會很不穩定，建議您這段時間少帶牠出門。

路人需注意的是：

1、如果你沒有與狗交往的經歷，如果你怕狗，在路上遇到陌生的狗，不要對著牠大喊大叫。一般來說，你不惹牠，牠不惹你。許多人被狗咬，往往是先招惹了牠。

2、萬一在路上遇到主動攻擊你的惡犬，不要慌張，冷靜下來，千萬不要拔腿就跑，應該馬上蹲下，做一個揀石頭的動作，一般狗都很怕人扔石頭，這一招很有效。

3、看到哺乳期的狗，不要招惹牠。

4、一旦被狗咬傷，一定儘快到防疫站打狂犬疫苗（24小時以內）。

其實，狗是人類的朋友，只要掌握了科學的方法，人與狗的相處會更加和諧。

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