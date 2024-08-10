帶狗狗散步是飯前還是飯後較好？搞錯順序易患1恐怖疾病致死率高

你是在狗狗飯前還是飯後帶牠去散步呢？有些飼主可能不知道，如果搞錯狗狗吃飯和散步的順序，嚴重恐危害汪星人性命！如果想知道正解，就一起往下看看吧。



帶狗狗散步要留意時間，飯後或天氣過熱都不適合。（unsplash@tamara-bellis）

根據日本寵物網《わんちゃんホンポ》指出，遛狗的最佳時間是飯前，因為狗狗吃完飯立刻出門散步或運動，腸胃道中的食物可能還沒消化，恐會出現消化不良、胃擴張扭轉等症狀。胃扭轉是一種會短時間內惡化的疾病，致死率非常高，尤以大型犬為好發族群，因此飯後不建議立刻帶狗狗去散步。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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但有些飼主可能會問，已經養成飯後遛狗的習慣怎麼辦？如果遇到這種情形，請確保狗狗在進食後至少休息1-2小時再帶牠出門。

胃扭轉症狀：



1. 腹部明顯腫脹



2. 持續乾嘔卻吐不出來



3. 呼吸困難、看起來很痛苦



4. 拱背、明顯腹痛



5. 不安地走來走去



雖然先遛狗、再吃飯才比較理想的狀態，但不表示狗狗散步完可以立即進食，因為狗狗外出回家通常情緒還很激動，在興奮的情緒下吃飯容易吃太快，導致食物卡在喉嚨或消化不良。因此建議遛狗後至少等待30分鐘至1小時，等到狗狗情緒穩定下來再餵食比較好。

狗狗最喜歡散步了（unsplash@sandro-schuh）

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