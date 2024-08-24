狗狗行為解碼：為什麼搖尾巴的狗不一定快樂？這些肢體語言你要知

在我們日常生活中，經常會遇到各種各樣的狗狗。很多喜愛小動物的朋友，在路上遇到可愛的小狗狗時，第一反應就是「哇好可愛呀！」然後想去摸摸或者逗弄一下牠，這是人之常情。



不過，「千狗千面」，有的狗性格溫順，有的則比較兇猛。當我們遇到兩條狗，一條搖尾巴，一條不搖尾巴時，應該小心一點，因為這可能預示着潛在的危險。

這隻狗狗開心嗎？（unsplash@rob-fuller）

狗狗的內心世界，你懂嗎？

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實際上，狗狗搖尾巴是一種非常常見的行為，通常被解釋為快樂或興奮的信號。然而，狗狗搖尾巴的含義可能比我們通常認為的要複雜得多。

快樂和興奮：當狗狗看到主人或牠喜歡的人時，牠們可能會搖尾巴表示高興。尾巴通常水平地搖動，速度較快。

緊張或不確定：如果狗狗的尾巴搖動得很快，但位置較低，這可能表示牠們感到緊張或不確定。

恐懼：當狗狗感到害怕時，牠們的尾巴可能會夾在兩腿之間，或者搖動得非常緩慢。

支配或攻擊性：如果狗狗的尾巴高高舉起，並且快速搖動，這可能表示牠們試圖顯示支配地位或準備攻擊。

社交：狗狗也會用尾巴來與其他狗狗交流。例如，尾巴豎直向上通常表示友好，而尾巴向下搖動則可能表示服從。

尋求注意：有時，狗狗搖尾巴可能是為了吸引主人的注意，特別是如果牠們想要玩耍或得到食物。

運動：狗狗在奔跑或玩耍時，尾巴也會自然地搖動，這更多是身體運動的一部分，而不是情感表達。

健康問題：某些情況下，狗狗搖尾巴也可能是由於健康問題，如疼痛或不適。

（波奇網提供）

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而一些狗不搖尾巴可能是因為牠們感到害怕、緊張或是有攻擊性。這種情況下的狗可能比搖尾巴的狗更難以預測和處理。牠們可能突然發起攻擊，尤其是在感到被威脅時。

汪汪你開心嗎？（波奇網提供）

那麼，當我們路上遇到這樣兩條狗，發現一隻搖尾巴一隻不搖尾巴時，正確的做法應該是什麼呢？

首先，最重要的是保持冷靜。

不要急忙逼近或試圖觸摸牠們，因為這可能會激發牠們的防禦性或攻擊性。

保持適當的距離，並觀察牠們的行為和體態語言。如果搖尾巴的狗看起來放鬆且友好，而另一條不搖尾巴的狗看起來緊張或攻擊性強，最好慢慢退後，避免激怒牠們，殃及池魚。

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此外，如果你不熟悉這些狗，最好不要試圖分開牠們或介入牠們之間的互動。在不了解狗的具體情況下，試圖分開牠們可能會引起牠們的攻擊性。這時候最好聯繫狗狗主人來協助解決。

理解狗狗搖尾巴的含義需要觀察牠們的整體行為和環境。如果狗狗的尾巴搖動與其他身體語言（如耳朵的位置、眼神、身體姿勢）相結合，可以幫助我們更準確地解讀牠們的情緒和意圖哦。

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