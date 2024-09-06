主人心臟病發倒地　7個月大小狗用這方法展開救援行動：是真英雄

上個月的某天，澳洲小哥「馬歇爾」帶着自家7個月大的小狗「露娜」散步時，突然覺得頭暈，暈倒在了車道上。



雖然他多次試圖起身，但都是搖搖晃晃走了幾步路後，又再次倒在地上。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

澳洲當地媒體也有報道小狗救主人事件（youtube@7NEWS Australia）

馬歇爾表示，當他倒地快昏倒時，依稀記得身旁的露娜在聞了聞他後，立即跑向了位於街道盡頭的鄰居家吠叫，並且，帶着鄰居回到了自己的身邊，幫忙報案。

+ 10

馬歇爾送醫後，醫生在他的心臟和肺部之間發現了血栓，如果沒有及時送醫，幾分鐘內很有可能會心臟驟停，甚至是死亡。

如果不是小狗聰明懂得找人來，結局可能很不一樣。（youtube@7NEWS Australia）

他獲救後也表示，如果露娜當時不在的話，結局可能會不一樣，因此也覺得自己非常的幸運。

延伸閱讀：柴犬聽到主人要去室內遛狗場時 秒露出燦爛笑容：可與朋友一起玩（點擊連結看全文）

+ 14

【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】