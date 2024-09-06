主人心臟病發倒地 7個月大小狗用這方法展開救援行動：是真英雄
撰文：狗與愛的世界
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上個月的某天，澳洲小哥「馬歇爾」帶着自家7個月大的小狗「露娜」散步時，突然覺得頭暈，暈倒在了車道上。
雖然他多次試圖起身，但都是搖搖晃晃走了幾步路後，又再次倒在地上。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
馬歇爾表示，當他倒地快昏倒時，依稀記得身旁的露娜在聞了聞他後，立即跑向了位於街道盡頭的鄰居家吠叫，並且，帶着鄰居回到了自己的身邊，幫忙報案。
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馬歇爾送醫後，醫生在他的心臟和肺部之間發現了血栓，如果沒有及時送醫，幾分鐘內很有可能會心臟驟停，甚至是死亡。
他獲救後也表示，如果露娜當時不在的話，結局可能會不一樣，因此也覺得自己非常的幸運。
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