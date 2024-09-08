萌系混血狗狗極可愛 黑色獨眼眼罩加翹鬍子竟與這品牌商標撞樣
撰文：狗與愛的世界
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韓國網友@pringles_maltipoo養了隻魔天使（馬爾濟斯）與貴婦狗（貴賓犬）的混血狗狗。
因為外型跟「品客」的標章十分相像，於是，網友便將牠命名為「品客」。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
品客的外表非常搶眼，牠擁有黑色的獨眼眼罩，以及逗趣的翹鬍子，在網友分享牠大量的生活日常照片後，許多人都不禁大讚：
可以去當代言人了！
從照片中可以看到，品客擁有可愛的黑色翹鬍子，以及類似船長的黑色眼罩。
黑色獨眼眼罩加翹鬍子，這也太像薯片品牌商標了！
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網友透露，品客同時具有瑪爾濟斯和貴賓狗的血統，隨着牠慢慢長大，搶眼的鬍子也變得越來越大。
品客個性活潑熱情，隨時都是嘴巴張開樂呵呵的狀態。
許多人看到後紛紛留言表示：
「真的長得超級像品客叔叔！」
「品客要不要請牠當代言人～」
「小狗狗看了好療愈，長越大鬍子真的越大耶！」
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