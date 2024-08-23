深夜遇陌生小貓抱大腿 命運隨即大改變 更赢得狗狗與奴才寵愛
撰文：貓與愛的世界
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網友@Matt Ramsey 是一名餐廳的員工，晚上工作太累，便去外面透透氣。
正放鬆大腦的時候，突然聽到了貓叫聲，仔細一看原來是一隻小貓躲在了車下面。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
網友擔心貓貓在車底下不安全，就試圖引誘牠出來，但花了15分鐘，貓也不出來。
無奈之下，他就找來了水盆，打算給牠放點水就走。
這時候小貓竟然出來了，還躲到了樹後面，又膽怯又小心翼翼地的讓他摸。
眼看貓安全了，網友也放心了，因為他家裏有狗，並不打算養貓，所以準備擼擼貓就走。
沒想到小貓卻賴上了他，直接追過來抱住了網友的大腿，還不停地往上爬，像是很怕他把自己丟下。
抱大腿連環圖：
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這一幕給網友看的都心軟了，他便把貓先帶回了店裏。
小傢伙真的很喜歡他，賴在他身上才安心，一旦放到別的地方就開始哭泣。
這軟萌軟萌的樣子給網友拿捏得死死的，當即決定收養牠。
至於家裏的狗狗，也對小貓表示歡迎~
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真的很有緣分呀~
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