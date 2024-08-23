深夜遇陌生小貓抱大腿　命運隨即大改變　更赢得狗狗與奴才寵愛

網友@Matt Ramsey 是一名餐廳的員工，晚上工作太累，便去外面透透氣。



正放鬆大腦的時候，突然聽到了貓叫聲，仔細一看原來是一隻小貓躲在了車下面。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

網友擔心貓貓在車底下不安全，就試圖引誘牠出來，但花了15分鐘，貓也不出來。

無奈之下，他就找來了水盆，打算給牠放點水就走。

小貓咪似乎在求救（Matt Ramsey）

這時候小貓竟然出來了，還躲到了樹後面，又膽怯又小心翼翼地的讓他摸。

眼看貓安全了，網友也放心了，因為他家裏有狗，並不打算養貓，所以準備擼擼貓就走。

沒想到小貓卻賴上了他，直接追過來抱住了網友的大腿，還不停地往上爬，像是很怕他把自己丟下。

抱大腿連環圖：

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這一幕給網友看的都心軟了，他便把貓先帶回了店裏。

小傢伙真的很喜歡他，賴在他身上才安心，一旦放到別的地方就開始哭泣。

Matt比較喜歡狗狗，沒想過要養貓咪。（Matt Ramsey）

這軟萌軟萌的樣子給網友拿捏得死死的，當即決定收養牠。

至於家裏的狗狗，也對小貓表示歡迎~

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真的很有緣分呀~

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【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】