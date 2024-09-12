西摩犬路邊吃飯時被吠叫挑釁 委屈表情萌翻 網民：別怕有我在
撰文：聯合新聞網
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西摩犬（薩摩耶）在外面準備要吃飼主投餵的食物，遭到一旁店家的狗狗衝出來叫罵，嚇得牠不敢動彈，委屈的表情感覺快要哭出來。
一名飼主分享日前帶西摩犬犬「超超」到海邊去玩，回來後在路邊拿了一個塑膠袋裝的食物餵食，正當超超把頭探入袋子要開吃時，一旁店家的狗狗跑出來，對著超超狂吠。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
超超一聽到同類叫罵立刻轉頭，身體像石化般動都不敢動，男飼主在一旁安慰「不是在罵你」、「專心吃飯」，女飼主則幫忙出聲驅趕，一邊雙手抱住超超的頭撫摸，想把牠導回到食物上。
但超超完全被嚇壞了，別過頭去坐立難安，女主人連聲安慰「別怕有我在」，抓住狗狗的腳怕牠跑掉，還壓住耳朵想幫牠擋掉令人害怕的聲音，超超受到很大驚嚇仍眼目和嘴角低垂，最後一臉哀怨地放下食物不管轉頭就跑。
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飼主表示超超很膽小，家樓下有兩隻流浪狗也常把牠嚇得到處亂竄。網友表示：
「汪：馬麻我當時害怕極了」、
「罵得有夠髒」、
「委屈巴巴好可憐」、
「你們家三口感覺都很好欺負」、
「耶耶感覺快碎掉了」、
「摀住耳朵看起來像隻小海豹」、
「西摩犬都這麼老實？」，
有網友證實這隻狗狗真的罵得很髒，自家狗聽到影片聲音都起了很大反應。
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