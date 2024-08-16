美國小鎮超親人金毛犬成為狗鎮長 大量粉絲慕名而來帶動旅遊業
撰文：中天新聞網
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狗也能當鎮長？美國加州一個小鎮艾德懷 (Idyllwild) 在過去的12年裡選出了三位 狗鎮長，而且牠們都被命名為馬克斯 (Max)。
回顧艾德懷鎮出現狗狗鎮長的契機，得說到2012舉辦的一場特別募款活動。當時一個名為「動物救援之友」的救援組織在募款活動上舉辦了一次「鎮長大選」，候選人只限定動物參加。最終一隻叫做馬克斯的 金毛尋回犬（黃金獵犬） 在14隻候選人中脫穎而出，立即被任命為鎮長。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
據悉那場募款活動相當成功，為當地有需要的動物募得了3萬美元的善款。
齊來看看金毛犬鎮長的雄姿：
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事實上，艾德懷鎮由於規模太小，從來都沒有人類鎮長。因此馬克斯成為真正的鎮長，認真的工作，包括出席小鎮活動、支持社區的項目和倡議，最重要的是，代表艾德懷鎮上的所有動物發聲。
自2012年之後，艾德懷鎮便維持這個 狗狗 狗鎮長的傳統，如今已是第三代。每一任鎮長在就任時都必須宣誓：「我，馬克斯，對著我的碗發誓，將忠實履行我作為艾德懷鎮長的職責。」
而這個特別的傳統也成為當地的觀光看點之一，馬克斯鎮長有時會到鎮上巡視，許多人都慕名而來跟牠打招呼，也使得艾德懷鎮變得熱鬧了起來。
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