13歲癱瘓狗狗穿上「風火輪」海邊狂奔　興奮心情感染身邊人：幸福

2012年，狗狗「Scooty」因車禍導致癱瘓。於是，為了讓愛犬能夠自由活動，主人便幫牠裝上了輪椅。



結果沒想到的是，都還來不及拍照，Scooty就化身為了一個小炮彈，往前衝了出去。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

有了風火輪後，Scooty快樂地在海邊狂奔。（instagram@super_scooty）

現在，13歲的Scooty已經是一隻老年狗狗了，但令人意想不到的是，Scooty竟然比以前更有活力，甚至還會因為太興奮而撞到東西，然後繼續若無其事地狂奔。

點擊圖片齊來看Scooty快樂地奔跑：

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每到沙灘上，Scooty都會開心地奔跑，其他狗狗的主人曾擔心自家愛犬會不小心弄傷Scooty，但每次，Scooty都可以輕易地甩開。

快樂其實很簡單（instagram@super_scooty）

希望，所有的殘疾狗狗，都能像Scooty一樣，健康快樂！

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