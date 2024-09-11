熱情貓咪遇上暖心維修工 離開前更送上極有誠意小禮物：真可愛
撰文：貓與愛的世界
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去年，網友領養了一隻叫做「大鵝」的小貓，牠是一個很喜歡交朋友的貓貓，總是對陌生人很親切。
這天，網友家的空調壞了，便請了維修工師傅來修理空調。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
大鵝看到陌生的維修師傅，不僅沒有害怕，反而特別熱情，陪他們工作。
一開始網友還擔心小貓搗亂，問師傅說要不要自己把貓帶走。
但師傅拒絕了，說超喜歡牠。
就這樣，小貓一直陪着師傅們工作，直到他們修理空調完離開。
臨走的時候，師傅用紙盒子做了一個很簡單的禮物送給貓貓。
師傅臨走前，為貓咪送上別出心裁小禮物：
很簡單的紙盒小窩，裏面替大鵝寫了願望清單和一個尚未完成的稱霸世界的計劃。
小貓咪也很捧場哦，超級愛這個簡陋的紙盒貓窩。
真的太有愛啦~
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