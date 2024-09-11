熱情貓咪遇上暖心維修工　離開前更送上極有誠意小禮物：真可愛

去年，網友領養了一隻叫做「大鵝」的小貓，牠是一個很喜歡交朋友的貓貓，總是對陌生人很親切。



熱情咪不怕陌生人（Sophia Stein）

這天，網友家的空調壞了，便請了維修工師傅來修理空調。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

大鵝看到陌生的維修師傅，不僅沒有害怕，反而特別熱情，陪他們工作。

一開始網友還擔心小貓搗亂，問師傅說要不要自己把貓帶走。

但師傅拒絕了，說超喜歡牠。

貓咪想和維修師傅玩（Sophia Stein）

就這樣，小貓一直陪着師傅們工作，直到他們修理空調完離開。

臨走的時候，師傅用紙盒子做了一個很簡單的禮物送給貓貓。

師傅臨走前，為貓咪送上別出心裁小禮物：

很簡單的紙盒小窩，裏面替大鵝寫了願望清單和一個尚未完成的稱霸世界的計劃。

小貓咪也很捧場哦，超級愛這個簡陋的紙盒貓窩。

真的太有愛啦~

延伸閱讀：路邊救起一隻骨折流浪小貓 獸醫送上拳套助牠創生命奇蹟：幸運喵（點擊連結看全文）

+ 5

【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】