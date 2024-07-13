女子花兩年時間與流浪貓建立感情：我向牠走99步牠只需朝我走1步
撰文：貓與愛的世界
出版：更新：
網友@克萊爾 在幫一家貓咪救助組織做寄養志願者。
幾年前，她發現自家院子裏闖進來一隻橘貓，牠似乎很餓，一直在尋找食物。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
網友給了牠飯吃，但牠卻很怕人，總是躲着她。
於是，網友決定使用懷柔政策，每天都會投餵，讓貓貓熟悉自己，不斷拉近彼此的距離。
網友給牠取名「菲比」，偶爾會趁着菲比吃東西的時候，悄眯摸牠兩下，不能被發現，因為發現就不讓摸了哈哈。
人與貓的關係，是可以用愛來感化：
+4
一人一貓的關係就這樣慢慢的親近了起來，有一天，菲比竟然主動走近，來到了克萊爾家的窗邊，和她家寄養的小貓咪交流了起來。
或許是被家中小貓咪說服了，菲比逐漸動心，開始期待一個有家的生活。
於是在認識菲比的第二年…
網友在家突然聽到菲比的叫聲，牠一直扒拉窗戶，似乎很想進來。這讓網友都樂瘋了：兩年了，菲比終於願意被收養了！！！
於是，她迫不及待地把菲比抱進了門，還給牠單獨準備了一個房間適應環境。
小傢伙似乎特別開心，朝她露出無比可愛表情，瘋狂討摸摸。
就這樣，經過兩周的隔離，菲比終於知道怎麼和人類相處，也適應了做一個寵物貓。
網友便為牠找到了一個永久之家，在那裏牠得到了很多愛，終於開啟了幸福的貓生。
所以，如果碰到一隻高冷的咪，也不要放棄，堅持會創造奇蹟~
延伸閱讀：小貓天生前腿畸形卻從不放棄 被愛包圍的牠活出奇蹟：要茁壯成長（點擊連結看全文）
+4
流浪橘貓遭有心人綁架 享受家庭溫暖僅4天便淪陷：幸福得來不易12歲愛笑老貓兩年兩度被退養 牠笑對命運最終敲響幸福巨鐘貓咪思念逝去狗狗深情一幕 輕撫照片的耳朵盡顯溫情：跟從前一樣摸黑去廁所時總擔心踩到貓咪 漫畫家畫出貓奴趣事：毛茸茸VS拖鞋流浪貓咪兄弟飄泊多年 小區內暖心女子這樣做 兩貓生從此不一樣捕鼠高手貓成店裏特殊員工 工作就是睡覺、吹風扇、討摸盡享福利為面臨安樂死貓咪送上特製輪椅 癱瘓的牠第一反應竟然是這樣不親近人惡霸貓咪被帶回家後 被原生貓咪感化 最終變成這樣流浪狗為救埋在土裏小貓 1小時不間斷爪子都磨出血 學生們感動
【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】