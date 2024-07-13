女子花兩年時間與流浪貓建立感情：我向牠走99步牠只需朝我走1步

網友@克萊爾 在幫一家貓咪救助組織做寄養志願者。



幾年前，她發現自家院子裏闖進來一隻橘貓，牠似乎很餓，一直在尋找食物。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

流浪貓咪如何成為家貓，就看你的耐性與愛。（Clare）

網友給了牠飯吃，但牠卻很怕人，總是躲着她。

貓咪菲比喜歡吃東西，用食物來吸引牠最適合。（Clare）

於是，網友決定使用懷柔政策，每天都會投餵，讓貓貓熟悉自己，不斷拉近彼此的距離。

網友給牠取名「菲比」，偶爾會趁着菲比吃東西的時候，悄眯摸牠兩下，不能被發現，因為發現就不讓摸了哈哈。

人與貓的關係，是可以用愛來感化：

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一人一貓的關係就這樣慢慢的親近了起來，有一天，菲比竟然主動走近，來到了克萊爾家的窗邊，和她家寄養的小貓咪交流了起來。

或許是被家中小貓咪說服了，菲比逐漸動心，開始期待一個有家的生活。

於是在認識菲比的第二年…

網友在家突然聽到菲比的叫聲，牠一直扒拉窗戶，似乎很想進來。這讓網友都樂瘋了：兩年了，菲比終於願意被收養了！！！

於是，她迫不及待地把菲比抱進了門，還給牠單獨準備了一個房間適應環境。

小傢伙似乎特別開心，朝她露出無比可愛表情，瘋狂討摸摸。

就這樣，經過兩周的隔離，菲比終於知道怎麼和人類相處，也適應了做一個寵物貓。

網友便為牠找到了一個永久之家，在那裏牠得到了很多愛，終於開啟了幸福的貓生。

所以，如果碰到一隻高冷的咪，也不要放棄，堅持會創造奇蹟~

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