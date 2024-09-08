貓咪也會「影分身」術　原來鄰居也有養貓　哪誰才是家中主子？

hi bro 我是蘑菇！

不懂就問，如果有兩隻一模一樣的貓出現在眼前，你能分出哪個是自己的好大兒嗎？



這不，湖南妹子@方圓幾里都得認錯 就遇到了這樣的困擾：她養了一隻狸花貓，名叫「麻辣燙」。喏，就是牠↓►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

誰才是家中主子（麻辣燙是隻貓）

平時麻辣燙的性格相對內斂，靜若處子。

有一天妹子剛睡醒，像往常一樣呼喚麻辣燙，可叫了好幾次牠都沒有出現。於是，妹子起牀，開始在家裏四處尋找。

貓咪躲了在什麼地方？（麻辣燙是隻貓）

卻連麻辣燙的影子都沒見到，妹子慌了，尋思着是不是自己開門時不小心讓牠溜出去了？

她擴大了搜索範圍，在樓道里一層一層地找，正爬到自家樓層時，突然聽到樓上有小貓的「慘叫」……妹子精神一振，趕緊加快步伐跑過去，就看到一大姐不顧懷裏的狸花貓掙扎，非抱着牠往家裏走。

看着小貓的粉鼻頭、繫不上扣的開衫、白不呲咧的大胸脯和腳上的白色短靴……妹子心想，這不就是我家麻辣燙嗎？

她上前兩步，跟大姐說：

這是我的貓，牠不小心跑出來了。

對方滿臉寫着不可置信，語氣有些不客氣：

你有病啊，這是我自己的貓！

這下妹子也不高興了，尋思這大姐沒事吧，怎麼偷別人家貓還這麼理直氣壯？她也不想過多廢話，從對方懷裏抄起「麻辣燙」就往家跑……大姐也不示弱，一直在後面罵罵咧咧地追。

分身貓（麻辣燙是隻貓）

可妹子到家一開門就傻眼了，麻辣燙正在家門口坐着，一臉清澈的愚蠢。

再看看懷裏的小貓，她立馬意識到自己認錯了，趕緊塞回大姐懷裏，框框道歉……

樣子也太像了（麻辣燙是隻貓）

得虧大姐也是個講理的人，瞅見妹子屋裏的麻辣燙，知道她不是故意的便沒有繼續追究……否則高低給她長長記性，這跟人販子在地鐵裏搶孩子有什麼區別？！

認錯主子，罪大惡極！（麻辣燙是隻貓）

評論區秉持着看熱鬧不嫌事大的原則：

是誰搶別人家貓，還這麼理直氣壯？？

搶貓事件！！（麻辣燙是隻貓）

但你以為兩家人的緣分就這樣結束了？

NoNoNo……事情可沒有這麼簡單。

過了幾天，妹子的媽媽（以下統稱「阿姨」）過來看她，收拾屋子時聽到門外傳來小貓撓門的聲音。

怎麼貓咪跑了出門口（麻辣燙是隻貓）

她一開門，就瞅見「麻辣燙」站在門外。阿姨當時有點懵逼，以為自己不小心給牠關外面了，趕緊讓牠進來，慶幸沒走丟。

喵：又在談論我？（麻辣燙是隻貓）

可她去陽台晾衣服時卻看見了兩隻「麻辣燙」，更懵逼了……立馬給出去買菜的妹子打電話，問她到底養了幾隻貓。

妹子當時也沒反應過來，就說了句：「沒啊，就一隻。」

聞言阿姨嚇哭了，用非常無助的語氣表示：

我好像出現了幻覺，看見了兩隻麻辣燙……

這時妹子突然想起了樓上那位大姐和她家的麻辣燙分身，就在業主群聯繫了貓主人，讓她過去接貓。

兩隻貓咪窩在一起，很難分辨出：

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害，自己家人都能認錯更何況外人了……

物業來查水錶的時候是從樓上往下走的，師傅看見麻辣燙還不可思議地揉了揉眼睛，問了一句：「你怎麼在這？？」

順豐小哥來送快遞的時候見過麻辣燙，有一次給樓上大姐送完快遞，回來敲妹子家的門，好心提醒：「你家貓跑上去了。」

最搞笑的是，寵物醫院的前台也是認貓不認主人。妹子帶麻辣燙去打疫苗，前台小姐姐一臉不可置信：「牠不是叫虎子嗎？怎麼改名了。」

妹子：「……牠一直都叫麻辣燙！虎子住我們樓上。」

前台：「哦，雙胞胎？」

妹子：「嗯，異父異母雙胞胎。」

前台：「蛤？」

咱就是輸，要不滴血認個親呢哈哈哈！

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