以為自己不會喜歡貓咪 結果一場拯救的邂逅 人貓情緣從此展開
撰文：貓與愛的世界
出版：更新：
網友從來沒想過貓，也不喜歡貓，但偏偏心軟的一批。
這天，他在自家汽車輪胎上看到一隻小貓，便將牠救了下來交給了妻子。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
貓貓很小，似乎被凍了很久，情緒不穩定，在妻子懷裏待了老長一段時間才平靜下來。
很快，小貓被他們帶回了家中，開始面臨新的挑戰。
那就是：網友不喜歡貓+家裏還有一狗一兔。
他不想把貓丟出去送死，也怕貓送到壞人手裏，還怕原住民不接受牠…總之各種糾結。
事實證明，他完全想多了。小貓很快征服了所有家庭成員，包括網友。
貓咪能瞬間征服家中各成員！
+16
後來，小貓徹底融入了這個家，在一家人的愛護下長大。
他們經常一個大家族出去玩耍，從照片都能看出每個人都很開心。
所以，確定網友不喜歡貓？？？
全身上下就嘴硬吧！
延伸閲讀：愛貓竟變成情敵？黏著男友不肯放 不禁發出靈魂拷問：你是我的貓（點擊連結看全文）
+20
熱情貓咪遇上暖心維修工 離開前更送上極有誠意小禮物：真可愛流浪貓被困300年歷史教堂地下室 救援過程像拍電影 盼永遠的家貓咪也會「影分身」術 原來鄰居也有養貓 哪誰才是家中主子？貓奴本來要去觀看親女兒比賽 途中遇到浪貓小貓 結果成救援奇遇路邊撿無辜眼神小「麻煩」 從此與貓咪結下不解緣：最可愛的負擔家中肥貓成了超級路霸 橫躺路中央不肯讓開 網友笑稱：也太胖撿到輕磅嬌小奶貓 檢查後得知牠已1歲多 迷你背後藏傷心故事
【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】