以為自己不會喜歡貓咪　結果一場拯救的邂逅　人貓情緣從此展開

網友從來沒想過貓，也不喜歡貓，但偏偏心軟的一批。



這天，他在自家汽車輪胎上看到一隻小貓，便將牠救了下來交給了妻子。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

誰人能抗拒貓咪的魅力（the dodo）

貓貓很小，似乎被凍了很久，情緒不穩定，在妻子懷裏待了老長一段時間才平靜下來。

很快，小貓被他們帶回了家中，開始面臨新的挑戰。

流浪小貓被困在車底（the dodo）

那就是：網友不喜歡貓+家裏還有一狗一兔。

他不想把貓丟出去送死，也怕貓送到壞人手裏，還怕原住民不接受牠…總之各種糾結。

事實證明，他完全想多了。小貓很快征服了所有家庭成員，包括網友。

貓咪能瞬間征服家中各成員！

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後來，小貓徹底融入了這個家，在一家人的愛護下長大。

他們經常一個大家族出去玩耍，從照片都能看出每個人都很開心。

所以，確定網友不喜歡貓？？？

全身上下就嘴硬吧！

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【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】