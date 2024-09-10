流浪貓被困300年歷史教堂地下室 救援過程像拍電影 盼永遠的家
撰文：貓與愛的世界
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一個妹子在倫敦著名的聖保羅大教堂遊玩時，發現了一隻流浪貓。
這隻貓四處探索，然後突然掉到了一塊混凝土地板下方。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
她很擔心這隻貓，於是立刻聯繫了救助結構。
經過救援人員的調查，發現貓貓可能是掉到了地下室，這是一個25年都沒人去過的地方。
本來這種N年都沒人去的倉庫就夠嚇人了，偏偏教堂還是那種有着300多年曆史的古老建築，所以大家下去救貓的時候，心裏都非常忐忑。
地下室一片漆黑，樓梯狹窄，還有很多走廊，這場景就像是探險電影一樣。
或許是環境有點滲人，小貓也很緊張並沒有走太遠。
牠躲在角落裏，很快就被救了出來。
貓咪應該是流浪很久了，身上很多跳蚤，還有細小的傷痕，不過牠以後不會再吃苦啦，等身體痊癒之後就會有一個永久之家~
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