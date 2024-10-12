巴西龜的胃裡秘密　餵牠吃生肉竟然沒問題？健康餵養原則要留意

很多資料都記載着巴西龜是雜食性動物，但是在飼養的過程中人們發現，有些巴西龜只吃肉食連一口素食都沒吃過，事實上說人工飼養的巴西龜則是名副其實的食肉動物。在飼養的過程中，很多養殖者還會選擇給巴西龜吃生肉，那麼巴西龜吃生肉到底好不好呢？



巴西龜生活於山谷、河溪之中，營水陸兩棲生活，屬半水棲。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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巴西龜愛吃無骨、無刺的軟碎肉（肌肉）、蝦肉、魚肉，最愛吃新鮮蝦肉以及各種昆蟲。在人工飼養條件下，喜食動物性餌料，如魚、豬肉、動物內臟、蚌、螺及血蟲（搖蚊幼蟲）、紅絲蟲（水蚯蚓）、黃粉蟲（麵包蟲）、蠅蛆等。也食菜葉、米飯、瓜果等植物。飼養時投餵小魚、小蝦、豬肝、紅蟲、蟑螂等。

嚴格意義上來說，巴西龜吃的這些肉類、昆蟲，其實都是生的。特別是野生的巴西龜牠們不可能吃到熟的肉類及昆蟲食物。但在人工飼養的條件下，為了更好的保護巴西龜的健康，飼養者可能會將肉類煮熟，昆蟲在飼養殺菌消毒之後在給巴西龜吃。

本質上來講，巴西龜吃生肉並沒有什麼不妥，但是餵養的前提是，肉類食物是新鮮的。我們知道一些不健康的肉類食物中可能含有各種細菌，這樣的食物等巴西龜吃下去後就存在極大的健康隱患。因此，飼養者給巴西龜吃生肉沒關係，但必須得保證食物是新鮮健康的哦。

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