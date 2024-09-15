讓狗狗變身溫馴小天使　6招破解亂叫困擾　獎勵訓練很重要

我們養狗總是覺得狗狗可愛，可以陪伴我們帶給我們很多樂趣。但是沒有哪樣事物只有好的一面，所以你還要承擔起一些責任。比如狗狗愛叫怎麼辦？



為了鄰里和諧，這次就看波奇小編幫你幾招。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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1. 獎勵：當狗狗狂吠的時候就搖鈴，狗狗閉嘴後就給點心吃，同時讚美狗狗。時間長了，狗狗再聽到鈴聲的時候自然就會安靜下來。不過訓練，總是要花一點時間的，主人自己不能三天打魚兩天曬網。

獎勵（unsplash@isabel-vittrup）

2. 懲罰：在狗狗叫個不停時，拿水槍滋牠。對於小型狗和貓貓來說，此方法可以算得上是屢試不爽。但注意一點，不要用水槍滋牠的耳朵。

懲罰（unsplash@erda-estremera）

3. 運動：狗狗狂叫就是精力太旺盛。讓狗狗運動，可以消耗其體力，還能使牠在精神上得到滿足。玩累了自然就好好睡覺了，哪還有那麼多精力嚎叫。不過，這種方法用在斑點犬和金毛犬這類天生「運動員」的上可能稍遜一些。

運動（unsplash@ron-fung）

4. 無視：狗狗叫有時候是為了引起主人的注意。如果你轉身離開，不聞不問，狗狗就會覺得自討沒趣收聲了。還處在訓練期的話記得在白天的時候用這招，晚上鄰居會崩潰的。

無視（unsplash@martin-castro）

5. 轉移注意力：很多狗狗之所以亂叫是因為無聊，你可以在牠狂叫的時候，用牠最喜歡的玩具或骨頭逗引牠，絕大多數狗狗會立即跑去奪牠的玩具，你就被「晾」在一邊清靜了。

轉移注意力（unsplash@lucrezia-carnelos）

6. 噪音刺激：狗狗的聽覺特別靈敏，一些較強的噪音對牠們來說可能就無法忍受。所以，在狗狗吠叫不止的時候，你可以還牠一種更為強烈的噪音，刺激牠幾次基本就可以制止了。

噪音刺激（unsplash@ldominik-qn）

但是主人們注意哦，就算再生氣，也不能用體罰的措施。看在狗狗帶給我們那麼多快樂，一定要有耐心好好訓練牠們。

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