巴西龜飼養入門指南　飼料份量四季竟然會不同　溫度與份量很關鍵

研究發現，巴西龜吃多少食物，能否正常的吃東西這與溫度有極大關係。小小的巴西龜要健康的成長，飼養者就要在餵食方面多多注意。小巴西龜應該多久餵一次，每一次應該吃多少，這些都是非常關鍵的。



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在溫度高一些的時候，巴西龜會吃的多一點，而在溫度第一點的時候，巴西龜的食量就會減少一些，到了深秋和冬天就不吃了，因為巴西龜也要冬眠哦。直到來年的春天，氣候漸漸變暖的時候，巴西龜也會逐漸甦醒過來，慢慢的開始正常的飲食。

在餵養小巴西龜的過程中，你可以按照牠成長的實際情況來合理的控制牠的飲食。比如說，當巴西龜還只有2-3厘米大的時候，可以一天吃兩次；長到3-5厘米的時候，可以一天餵食1-2次；長到5厘米後，就可以每天只餵1次了。而等到巴西龜長到10歲的時候，可以堅持1天餵食1-2次，而25歲以上的巴西龜可以每隔1天在餵養1次。

在春夏季節，按照標準給巴西龜餵食即可，直到9月份的時候，巴西龜會開始為冬眠做準備，牠們的食慾會增大，每天會吃更多的食物，讓身體儲存更多的能量和脂肪。在這個過程中，就要適當的增加巴西龜的食量，以滿足牠的實際需求，也確保巴西龜能儲備足夠的能量來幫助牠安全的度過冬眠期。

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