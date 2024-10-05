貓狗誰更聰明？科學家以腦容量大小與社會性　最終得出這樣結論

一隻 貓和一隻 狗扭作一團，撕咬、追逐，打翻了廚房的瓶瓶罐罐，撞倒了主人的書架，碰壞了自動洗衣機，把衛生間的捲紙拖得到處都是。幾隻老鼠大搖大擺，從酣戰的貓狗身旁走過，吃蛋糕吃得肚皮滾圓。



無論在《加菲貓》（Garfield）還是在《雷霆戰狗》（Bolt）等電影中，不，不，在我們的生活中，甚至此時此刻，這樣的場面都隨處可見。

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可這遠遠不夠。只要發揮一點點想象力，這對敵人還可以從你家我家的後院，打到太空，牠們操作着電腦，用最先進的定位系統，最新式的武器，爭奪地球控制權——呵，把我們人類拋一邊去了。美國電影《貓狗鬥一番》（Cats & Dogs）就講述了這場惡戰。

貓狗到底誰聰明，誰會獲勝?這個問題恐怕只會引起 寵物主人不折不扣的口水戰。

科學家研究了過去6000萬年裏生活過的500種哺乳動物的大腦，這個跨度相當於從恐龍剛剛滅絕的時代直到今天。他們發現，像狗這樣友好的、社會性的動物會比貓那樣冷漠、喜歡獨處的動物演化出更大的大腦，因為前者需要處理更復雜的社會交往問題。

這不是說大腦越大越聰明。藍鯨的大腦比人的大腦大得多，但牠沒有人聰明。原來，大腦的很大一部分都用來控制身體的行動，身體越大，就需要這部分大腦越大。科學家發現，用動物大腦的體積和身體體積的比值，也就是相對腦容量來衡量動物的聰明程度更為準確。一般來說，相對腦容量越大，動物越聰明。

通過測量相對腦容量的方法，科學家們發現，具有社會性的哺乳動物，比如說狗、 海豚和人類都具有比較大的相對腦容量。那些喜歡獨處的動物，比如老虎、 家貓和犀牛，相對腦容量就較小了。

參與這項研究的鄧巴說：

我們首次從演化史的深度來研究大腦。有趣的是，雖然家貓也跟人接觸，但牠們的相對腦容量也比狗和馬要小，因為牠們缺乏社會性。

當然，貓也具有一定的「社會性」，比如牠們在野外經常搞個派對，而且有很多種聲音和身體語言用於交流。

不過，貓從來不建立穩定的社會。牠們來去自由，基本沒有合作捕獵或者禦敵的行為。牛津大學的研究者發現，建立穩定群體的動物的相對腦容量更大，更加聰明。

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