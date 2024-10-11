懷孕狗狗照護全攻略　3階段呵護指南　運動＋飲食都要兼顧

許多新手鏟屎官都曾經歷過這樣的焦慮時刻——當自家狗狗初次懷孕，主人在心情激動的同時也滿心擔憂，生怕稍有不慎就會讓狗媽媽或狗寶寶們發生什麼意外。



今天就來和大家詳細介紹一下，如何照顧一隻懷孕的狗媽媽吧~►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

懷孕狗狗照護全攻略（波奇網提供）

狗狗孕期是58—68天，通常懷孕只數越多，孕期越短，如果只生一隻，可能到65天還沒生出來。所以其實不同狗狗之間有着不同的差異，不能以同一個標準來衡量，就像人懷孕的時候也各不一樣，有的可能早產，有的則需要催產，都是大自然規律的一部分。很多人都覺得狗狗只有在生育之後需要好好照顧，補充營養。但其實並不是這樣，狗狗懷孕期間的照顧也很重要，需要補充相應的營養，打好身體基礎。

懷孕狗狗照護全攻略（波奇網提供）

如何照顧懷孕期的母犬：

第一階段：1～30天是第一階段，剛剛受孕（大約一到兩週內）的母犬要避免劇烈運動，容易流產。

保證母犬平時的餵養水平就可以，不要加太多的肉、蛋、營養和食量，因為胎兒生長比較慢，個子也很小，如果喂太多的食物，營養都會被母犬吸收，等於給母犬催肥呢！又胖又不運動，容易發生難產！

懷孕狗狗照護全攻略（波奇網提供）

第二階段：30～45天是第二階段，母犬腹中的胎兒開始長啦~

你能感受到的最直接的變化就是母犬尿頻，如果你原來早晚遛狗狗各一次，那就要每天多加一、兩次，適當增加運動量，讓母犬身體得到相應的鍛鍊！

適當增加營養，肉、蛋、酸奶一定要少量，胎兒如果吸收太多營養，長的太快，也會難產的哦~

懷孕狗狗照護全攻略（波奇網提供）

第三階段：45～60天是第三階段，你可以非常明顯地看到母犬的肚子鼓起來。

到最後幾天，你能摸到小狗狗在母犬肚子裏面打滾呢！

這個階段需要保證母犬一定的運動量，如果母犬跑不動，就帶牠多散步，千萬不要看牠大腹便便就捨不得牠動，這樣反而可能會導致狗狗難產哦。

這時的母犬就像餓狼一樣，永遠吃不夠！作為負責任的主人要控制餵食量，大約比平時多20％~50%就足夠了，不要過分溺愛牠們呀。

懷孕狗狗照護全攻略（波奇網提供）

總結：運動＋飲食。雖然懷孕期間的狗狗需要補充營養，但在初期並不適合盲目增加肉蛋奶的攝入量。此時胎兒尚無法較好地吸收這些營養物質，過多的攝入反而可能導致狗狗肥胖，進而影響順利生產哦。

懷孕狗狗照護全攻略（波奇網提供）

可以為懷孕的母犬準備一些煮熟的胡蘿蔔、西蘭花、動物肝臟、羊奶粉，還有適時補充一些蘋果、香蕉、草莓等水果，這些食物不僅營養豐富，還能幫助狗狗保持健康的身體狀況。

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