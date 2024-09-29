為何摸摸貓狗後會有被治癒感覺？專家指養寵物好處多：有神奇魔力

「毛茸茸」們為什麼永遠對人類有著致命的吸引力？



其實，這並不是一個不解之謎，小動物那種天生的「治癒魔力」，背後其實是有科學根據的，往下看你就明白啦~►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

為何摸摸貓狗後會有被治癒感覺？（波奇網提供）

澳洲南澳大學健康科學學院研究發現，養毛茸茸（有皮毛或羽毛）的寵物對心理健康有益，提升人的幸福感，有助減少焦慮、抑鬱和孤獨感。

專家指養寵物好處多

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1. 養寵物會促進釋放催產素

與寵物互動時，人體會釋放催產素，這是一種與社交綁定和信任相關的激素，能夠增強人與人之間的情感聯繫，同樣也適用於人與寵物之間。

為何摸摸貓狗後會有被治癒感覺？（波奇網提供）

2. 養寵物可以降低皮質醇水平

撫摸寵物可以降低皮質醇（一種與壓力相關的激素）的水平，從而減少壓力和焦慮。

3. 養寵物可以增加安多酚

撫摸寵物還能刺激大腦釋放安多酚，這是一種天然的“快樂激素”，能夠提升心情和幸福感。

4. 寵物能夠提供情感支持

寵物無條件的愛和陪伴為人們提供了情感支持，有助於緩解孤獨感和寂寞。

5. 養寵物可以改善心理健康

與寵物互動可以減少抑鬱和焦慮的症狀，對於心理健康有積極的影響。

6. 養寵物增加社交機會

遛狗或參加寵物活動可以增加與他人的社交互動，有助於建立新的友誼和社區聯繫。

7. 養寵物促進身體活動

寵物的日常需求為人們的生活提供了一定的結構，有助於建立規律的生活習慣。與寵物玩耍或遛狗可以鼓勵人們進行更多的户外活動，增加身體鍛鍊，有益於身體健康。

8. 養寵物提供放鬆和分心的機會

心情不好時，摸摸貓咪會令你心情瞬間轉好。（unsplash@chris-abney）

與寵物互動可以提供一個放鬆和分心的機會，讓人們暫時忘記日常生活的壓力和煩惱。

9. 養寵物可以提供免疫系統水平

研究發現，與寵物相處可以提高免疫系統的功能，減少某些疾病的風險。

10. 養寵物還能培養責任感

照顧寵物需要責任感，這種責任感可以延伸到其他生活領域，幫助人們在其他方面也更加負責任。

所以，我們這麼喜歡養貓養狗真的是有原因的！如果以後再有人指責你養寵物是「玩物喪志」，就請把這篇文章甩給他吧！

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