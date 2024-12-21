沒戴眼鏡引發尷尬事合集　除迫拖鞋吃罐罐外　還有這些搞笑悲劇

哈哈哈，最近看一位鏟屎官不戴眼鏡餵貓，結果餵給了拖鞋，太好笑了。



事情是這樣的，鏟屎官@劈叉鹹魚早上拿罐罐給貓吃，看到「貓」就在前邊，就想叫貓自己過來吃。結果叫啊叫啊，「貓貓」就是不動，不被罐罐誘惑，也不聽鏟屎官的呼喚。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

鏟屎官拿着貓罐罐走近「貓貓」一看，發現自己叫了半天的「貓貓」是拖鞋。

（小紅書@劈叉鹹魚）

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拖鞋：謝謝你的好意，我們拖鞋是不會吃貓罐罐的！

真貓出現，這麼好吃的罐罐怎麼能給拖鞋吃？

（小紅書@劈叉鹹魚）

不行，不行，必須要自己吃！

（小紅書@劈叉鹹魚）

目睹了鏟屎官餵拖鞋後，貓貓是什麼態度呢？

態度如下圖，看貓貓的表情。

（小紅書@劈叉鹹魚）

網友熱評，個個都是人才。

古有盲人摸象，今有瞎子餵貓。哈哈哈~

（擼貓教授提供）

另一位鏟屎官的經歷更是離譜。

早起給貓放貓糧，發現飯碗旁邊有一小坨東西。由於沒戴眼鏡，以為那一小坨東西是貓貓從罐頭裏扒拉出來的。

不能浪費啊，趕緊叫貓吃了。但不管怎麼叫，貓都不吃。

鏟屎官撿起那一小坨東西，看了看，聞了又聞，最後發現是一坨貓屎！

（小紅書@一隻紅中崽）

還有鏟屎官發出提醒，眼神不好別養貓。

因為她洗漱後沒戴眼鏡，錯把家裏的藍貓當秋褲，抓起來就想穿，嚇得藍貓尖叫着逃跑。

（小紅書@脆桃研學家）

幸好鏟屎官沒買這種拖鞋，不然天天得跟家裏的藍貓搞混了。

（擼貓教授提供）

因為這樣的拖鞋跟藍貓太像啦！

@白娘子：喜歡和「兄弟」在一起。



（擼貓教授提供）

不戴眼鏡能搞出哪些尷尬的事兒？請看網友們的精彩分享。

@方方面：前一天晚上不讓貓吃罐頭，醒來發現牆角一坨貓安安靜靜蹲着，感覺很內疚，坐起來跟貓解釋為啥沒給吃，説一堆後戴上眼鏡，發現那是一坨拖布。



（擼貓教授提供）

@7799：拖鞋是去年冬天買的，小貓是今年夏天0元購的，最近降温了把牛拖鞋拿出來穿，發現一模一樣，半夜起來上廁所經常以為牛拖是小貓蹲在那兒。



（擼貓教授提供）

@維所欲為：我半夜起來上廁所，對着沙發上的靠枕説：咪寶，你在這睡覺冷不冷啊？等我回到牀上的時候才發現貓在我的牀尾睡着。



@咚咚咚：晚上關燈睡覺看小貓可憐巴巴的站在地上一動不動，特意爬起來抱上牀，結果……是小板凳。



@momo：晚上開車經過一段沒人的路，看到前面有個小貓在地下慢慢走，我把車停下 慢慢過去叫咪咪咪咪，走近了發現是個塑料袋。



（擼貓教授提供）

走路回家，發現前方好像蹲着一隻小貓，孤零零地一個貓在那兒，好可憐啊！

這麼小在外邊也很難活下去，咬咬牙，把牠收編回家吧。

孤單的貓咪？（@Henry Kuei）

收編的心都有了，趕緊走近抓住小貓。

結果近處一看，原來是一片長長的樹葉。

是枯葉還是貓咪（@Henry Kuei）

有點尷尬，還好當時沒有其他人在。

還有網友説晚上黑漆漆的，以為前方有一條大黑狗，走近才發現是一個人蹲在地上繫鞋帶，還好當時忍住了沒「嘬嘬嘬」。

哈哈哈，沒戴眼鏡，你會認錯你家貓嗎？

延伸閱讀：咖啡店裏貓員工 業職優秀與慵懶強烈對比 客人笑了：要加牠人工（點擊連結看全文）

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【本文獲「擼貓教授」授權轉載，微信公眾號：lumaojiaoshou】