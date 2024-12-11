咖啡店裏貓員工　業職優秀與慵懶強烈對比　客人笑了：要加牠人工

一名貓咖員工曬出貓咪咖啡廳內所謂的認真員工跟不認真員工的對比，只見一隻米橘色小貓看到客人非常誠懇的拜託對方對方給牠吃零食，後面另一隻擺爛的虎斑貓則是躺地上完全不動，也因此米橘色小貓成為咖啡廳內最受歡迎的優良員工。



小紅書一名網友「貓咖員工日記」曬出他工作的貓咪咖啡廳每一位員工的工作態度都不一樣。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

喵：為兩餐只能出賣色相~（微博）

店內有一隻漂亮的米橘色小貓是店內最受歡迎的貓咪，原因是因為牠看到客人都會不斷撒嬌，甚至為了從客人手上討到貓零食吃，還會做出「拜託拜託」的手勢，對比身後另一位上班擺爛的虎斑貓同事，這隻米橘色小貓會成為店內最受歡迎的紅牌也是理所當然。

點擊圖片放大看，這隻做著「拜託拜託」手勢的貓員工有多賣力：

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反觀這位同事，請問牠做了些什麼？（微博）

爆笑影片在網路上吸引超過萬名網友觀看，網友留言表示：

「這就是所謂優秀員工跟擺爛員工的差別」、

「所以後面那位上班時間公然擺爛的是不是可以開除了哈哈哈」、

「這就是主動的小貓跟不主動的小貓的差別，E貓跟I貓差很多的」。



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