從街頭流浪貓蛻變成家中小皇帝　被愛包圍貓咪近照曝光：幸福洋溢

網友@JUSTAN0TH3RDUDE 在路上遇到了一隻看起來非常滄桑的流浪貓：牠滿臉傷痕，身形消瘦，看起來十分兇狠。



因為看著貓貓的狀態不是很好，她就跟周圍的居民打聽了一下，才知道：這隻貓其實已經在街上流浪了有六七年的時間了，算是一隻很老的貓了。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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網友一想到牠這麼久都沒等到一個家，就覺得很心疼，便決定帶牠回家。

剛要接回家時，流浪貓的樣子。（reddit）

都說愛會讓血肉瘋漲，小貓才養了一年就發生了翻天覆地的變化。

曾經：喪彪

現在：小皇帝



只不過是被寵愛了1年，牠的氣場已完全不同。（reddit）

對比真的很明顯啊！

原來是被生活磨得滿臉兇相，看啥都不爽，現在過上幸福生活後……

雖然對兩腳獸還是一臉不屑，但對生活還是挺滿意的~

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