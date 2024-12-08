貓學姐因年紀大不好看遭人嫌棄　熱心校友分享牠年輕照片：大美女

Hello，大家好，這裏是還沒想好開場白的小番茄~刷到一篇帖子，看完心裏酸酸的。



網友@momo貓 說：學校裏有一隻流浪三花貓，總是獨自蹲在女生宿舍附近，每天過路的人很多，卻都對牠熟視無睹。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

誰說校園貓不好看，年輕時的牠曾是大美女！（小紅書＠momo）

因為牠很老，也不夠漂亮。

貓曾得過口炎被迫拔了牙，所以牠總是吐舌頭，硬的貓糧吃不了，嘴巴疼清理不乾淨自己的毛髮，看起來又髒又亂。

誰說校園貓不好看，年輕時的牠曾是大美女！（小紅書＠momo）

牠的性格也不活潑，別的小貓年輕漂亮，還會主動親近人類乞討食物，只有牠似乎明白沒有人會為自己停留，總是一個貓待着。

久而久之，越發會被忽視，那些比牠小比牠漂亮的貓陸陸續續被收養了，有了新家。

而牠，像一件老舊的，壓箱底的、拿不出手的過期商品。

誰說校園貓不好看，年輕時的牠曾是大美女！（小紅書＠momo）

網友說自己曾經也是如此，總是被其他活潑可愛的小貓吸引，一次又一次地忽視牠。

直到今年，女生宿舍摟下的貓越來越少了，她才注意到牠。

牠的毛髮粗糙且乾澀，手感很差，彷彿老奶奶蒼白枯槁的頭髮。

誰說校園貓不好看，年輕時的牠曾是大美女！（小紅書＠momo）

網友摸着牠，心裏很難過，覺得牠像是家裏那種被忽視的老人。

可她馬上就要畢業了，也沒有能力去撫養一隻老貓，備感無助，就想着在畢業前儘可能多陪陪牠。

誰說校園貓不好看，年輕時的牠曾是大美女！（小紅書＠momo）

……

帖子引起了很多人的關注，我們知道了貓的名字，甚至和貓有關的故事。

牠曾是個大美女。

點擊圖片看大美女貓咪：

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@Vicky Studio：

牠以前很漂亮的，可能現在老了，不好好打理自己。

@香辣小豬：

牠很可愛，很好看，也很聰明！是鼎鼎大名的香奈兒小貓。

現在學生叫牠「花花」，但其實牠有很多很多的名字。

@十七：

我也很喜歡牠嘟～～我每次叫牠花花，不管牠在幹嘛，牠都會看我一眼，我經常上到二樓，從那個樓梯的窗戶探個頭出去叫花花，牠都會抬頭看，牠可聰明啦，知道是樓上的人在叫牠~

@Cher:

我們宿舍以前叫牠「樓管」哈哈，因為牠有時會進宿舍樓巡視掃樓像樓管一樣。牠超聰明，也超懂事！知道有的宿舍見到牠會喂吃的，就會來宿舍門口喵喵叫討吃的（之前我宿舍餵過牠）而且是個愛喝水的咪！但牠現在都不進宿舍了，下雨天也喜歡淋雨，經常雨過天晴摸摸牠都是有點點濕噠噠的。

@黃油蛋卷冰淇淋：

19級的老學姐報道，我們叫牠樓管，以前牠會跑到紫薇樓討吃的，可以精準找到我住的宿舍，牠很聽話很親人，冬天的時候會留在我們宿舍裏過夜，我們宿舍畢業的時候都很捨不得牠，我們都很愛很愛牠！

@我的錢不是大風颳來的：

牠很好看！也很乖！會蹭人，每次路過我都會擼牠，我們叫牠大咪！

牠其實也被很多人愛過。

@haha：

我喜歡牠，剛來學校牠對我很高冷，後來發現牠喜歡拍屁屁，每次看見牠都會過去拍拍她屁屁，順便摸摸，牠現在對我沒有以前高冷了。

@Me Bi：

有人喜歡的！我和我同學每次路過都會和牠到招呼，我就住在這個樓！我每次都開玩笑說又是這個老奶奶，之前跑到樓道里討吃的，好可愛小小一坨。

……但你們知道嗎？

這位「貓奶奶」，不過也就五六歲的樣子。

有網友說：

流浪貓像秋天的落葉，感覺輕輕一吹就掉了…寶寶才四五歲可是已經變化很大，像個老小孩了。

流浪貓的平均壽命為2-5年，在這個圈子裏，花花確實已經是老奶奶了。

有人問：

花花親人，漂亮，美麗…好像人人都愛牠，為什麼沒有人給牠一個家？

說來也很怪…跟牠熟悉的學生都幫忙找過領養，但總是沒有下文，連花花的孩子都送養出去了，就牠沒人要。

時間久了，花花的年紀大了，找到一個靠譜的領養人就更難了。

直到現在，牠病了不好看了，等一個主人遙遙無期。

不過，最近也算是有個好的開端吧，花花已經被拉去檢查，且有了寄養家庭。

希望牠能得到好運，找到一個永久之家吧。

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【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】