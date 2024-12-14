實驗室橘貓被關12年　最終被拯救更有了自己名字與家：苦盡甘來

最近，一個動保組織@White Coat Waste 成功關閉了位於加州大學戴維斯分校的小貓測試實驗室，結束了它數十年繁育實驗貓的歷史。



實驗室裏很多小貓都被安排了領養，動保組織的創始人Anthony Bellotti也決定領養其中一隻小貓。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

實驗室貓編號「#11-245」，牠已待在實驗室裡超過12年。（＠White Coat Waste）

這些實驗貓一直以來活的都很辛苦，牠們一生都在實驗室度過，有時候還會被當做實驗對象。

Bellotti要領養的橘貓，牠沒有名字，只有編號#11-245。

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當牠被救出來的時候，牠已經快13歲了，整隻貓的狀態非常緊張，瘦骨嶙峋還不願意吃飯。

Bellotti十分心疼牠，他給貓貓取名「Marigold」，是金盞花的意思。

有了名字的小貓才真正活過，牠有了主人，也得到了很多很多愛。

現在Marigold已經完全融入了家庭生活，前不久才過完13歲生日，鏟屎官還給牠辦了小型生日派對。

小貓咪特別高興，像是已經忘記了實驗室的一切，怎麼說呢？也算是苦盡甘來啦~

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