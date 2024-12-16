為阻貓咪離家出走　貓奴用1簡單方法成功攔截　結果卻遭愛貓怒瞪

撰文：貓與愛的世界
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外國網友@catstrosisters 家裏養了一隻叫做「Cheeto」的橘貓，牠是個逃脱大師。

只要主人有任何疏漏，牠都能迅速且靈活地從家裏逃脱。

不僅如此，牽引繩也控制不住牠，這貨會掙脱胸背，分分鐘逃跑。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

養了一隻愛自由的貓咪，貓奴只能廢盡心思去留著牠。（tiktok@catstrosisters)

為了將小貓老實地留在家裏，鏟屎官也是想了不少法子。

一隻愛逃家，困不住的貓咪：

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最近，她又想了一個辦法，給Cheeto的胸背上綁上一個湯勺，這樣小貓要是企圖從家門外的柵欄逃跑時就會被攔住。

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貓奴用什麼方法阻止牠呢？

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沒想到湯勺還真有用哈哈，小貓發現自己出不去後十分生氣。

貓：

現在媽媽是我第一討厭的人！

不過，感覺孩子應該很快就能搞懂如何擺脱湯勺，畢竟是逃脱大師嘛！

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【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】

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